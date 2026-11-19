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雪山、玉山、南湖大山有望零星降雪 平地今晚轉乾冷小心靜電
東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中低層乾空氣今天夜晚逐漸抵達，明天至周六籠罩台灣，逐漸轉為乾冷型態。各地空氣會變得相當乾燥，除了注意保暖，也要記得保濕，小心靜電。
中央氣象署評估這波冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團，今天晚上過後3500公尺以上高山有零星降雪的機率。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天白天中高層水氣通過的關係，部分3000公尺以上的高山，如北部的雪山、南湖大山，中部的玉山、奇萊山及馬博拉斯山等，均有少量下雪機會。如果要上山追雪，務必做好萬全準備，留意自身安全。平地部分，受中低層乾空氣影響，大致屬於多雲的天氣。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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