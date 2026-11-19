台灣大哥大深耕文化產業再獲肯定。文策院昨日舉辦第二屆「ESG for Culture影響力獎」頒獎典禮，台灣大獲「文化發展支持獎」、「核心技術應援獎」、「ESG商業拓展獎」及「文化策略投資獎」，共四項大獎，為本屆唯一橫跨四大類別獲獎企業。

台灣大表示，2025年投入逾兩億元支持文化產業，串聯逾百家文化內容業者，從內容投資、人才培育、科技應用到商業合作與策略投資，加速台灣原創內容走向市場，推動文化產業飛輪、創造更永續的發展。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣自由多元的人文環境，孕育出豐沛的創作能量，從影視、音樂到動畫、遊戲、社群媒體，創作者持續展現台灣獨有的特色。台灣大哥大很榮幸獲得文策院及評審的肯定，更要把這些榮耀獻給所有文化產業夥伴與創作者。

台灣大自2018年投入影視產業，逐步延伸至人才培育、內容投資、MyVideo平台、文化科技與國際IP合作，結合資金、科技與通路資源，支持創作者Open Possible，讓更多台灣原創作品走進觀眾的生活，也走向廣大的國際市場。

在影視內容領域，台灣大自2018年起參與投資及出品逾70部作品，累計獲得26項金鐘獎、6項金馬獎及36項國內外獎項。共同投資電影「陽光女子合唱團」全台票房突破7.7億元，拓展海外15個市場。

台灣大亦整合投資、產製與平台通路資源，推動國際發行及IP商業應用，如共同投資出品的「我們回家吧」印尼特集結合異業合作推動移工共融、「上山吧！台灣隊」授權新加坡及馬來西亞平台播出、推出IP周邊，以及「樂團祭」攜手音樂串流平台推出搶先看內容、發行10張LIVE合輯及延伸海外巡演。MyVideo於2025年提供逾1000部本土作品，累積逾30萬名觀眾、50萬小時觀看。

人才培育方面，台灣大2025年啟動「商業編劇人才養成計劃」，首屆遴選2名潛力編劇，提供兩年總價值逾300萬元的經濟支持與專業培訓，並透過金馬創投「MyVideo內容力量獎」及TCCF Pitching國際提案大會扶植原創企畫。

在文化產業的商業拓展方面，台灣大透過策略投資智寶國際、合資成立回歸線娛樂及布局日本REMOW，串聯動畫、遊戲與國際IP市場。台灣大也透過音樂、電競、城市節慶與AI科技，擴大民眾參與文化的機會。2025年累計支持70場次實體及線上文化活動，吸引近400萬人次實體參與、創造近300萬次線上觀看。

在擴大青年族群參與在科技應用方面，台灣大以自研MyMoji AI 3D分身技術攜手故宮百年院慶，讓民眾透過自拍生成個人3D分身，走入「北宋山水巨作」鎮院三寶經典畫作，並製作專屬動態貼圖分享社群，讓典藏文化透過科技轉譯走入日常。2026年MyMoji整體用戶數較去年同期成長37.82% ，累計製作突破40萬張貼圖。從實體展演到數位互動，持續以科技開啟更多親近文化、參與創作的方式。