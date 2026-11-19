當長壽成為人們普遍的狀況，「長壽素養（Longevity Literacy）」是大家都要修習的功課。準備老後生活，不是等到退休才面對，無論正值職場打拚、開始規畫退休，或已展開人生下半場，不同世代都需要為自己的長壽人生累積不同的能力。2026年接近年底，歡迎大家填寫今年的退休力指標，認識自己的退休力，決定未來人生選擇權。

內政部114年國人平均壽命為81.27歲，其中女性84.75歲、男性77.93歲。與聯合國公布同一年的全球平均壽命比較，我國女、男分別高於全球平均水準8.6歲及7.0歲。當壽命愈活愈久，世界經濟論壇（WEF）提出「長壽素養」，提醒世人，面對長壽時代，更要思考維持健康、持續學習、建立社會連結、以及培養財務韌性。

聯合報自2020年啟動「國民退休準備工程」，推出「退休準備指標」，希望陪伴每個人提早思考老後，為未來做好準備。2021年進一步推出「退休準備指標2.0——六種動物測驗你的退休力」，透過人工智慧演算與問卷分析，從近3萬筆調查資料中，歸納出六種不同的退休準備樣貌，以六種動物呈現，讓大家更容易認識自己的退休力。

退休準備不只是存款有多少，更包括健康、理財、社會連結、活躍好學及自在獨立五大核心能力。每個人都有不同的優勢，也可能有尚待加強的地方。邀請您花幾分鐘完成測驗，看看自己的退休力已具備的優勢，也為還沒準備好的面向提早加分。

點按立即測驗──六種動物測退休力