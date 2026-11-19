晚期肺癌病友Steven，一開始確診肺癌是早期，接受手術後卻在二年內經歷二度復發轉移，他坦言非常無助，一度求神問卜，所幸經基因檢測，可接受健保給付標靶藥物治療，順利抗癌六年，完成牽女兒的手步入結婚禮堂的最大心願。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，精準治療讓肺癌邁向「慢性病化」時代，應同步接住病友身心靈，才能讓救命資源獲得最大價值。

11月是國際肺癌防治月，台灣癌症基金會與衛福部、健保署及四大指標醫院，舉辦「為愛導航 讓每一步都有支持」記者會，陪伴病友把晚期肺癌當成慢性病穩定控制。

衛福部次長莊人祥指出，為落實健康台灣願景，降低癌症標準化死亡率三分之一，政府將癌症防治關卡前移，擴大公費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，給付癌症新藥及基因檢測，盼讓高風險民眾有機會更早發現疾病，後續治療能更精準、有更多選項。

罹癌六年，經歷2度轉移，Steven坦言有如「一種癌症得3次」。當醫師告知復發，需檢驗基因，決定是否可使用標靶藥物時，他心中只有一個想法，「不要再接受化療，太痛苦了」，所幸檢出EGFR變異，獲健保給付標靶藥物治療，至今疾病控制滿6年，期間除陪女兒走上紅毯，還出國旅遊，當起農夫，也提筆寫下農耕生活種種。

權威期刊「JAMA Oncology」針對逾5.5萬名肺癌患者研究顯示，接受心理健康支持後，全因死亡風險降低26%，標準治療完成率也大幅提高。蔡麗娟提到，台癌10年間累計提供心理諮商5753人次，去年成立晴嶼心理諮商所，除癌友5次免費心理諮商，也納入營養、財務、家庭照護、身心康復，及經濟弱勢者延長諮商等五大生活支持。

衛福部統計，台灣每年新增1萬9986個肺癌家庭，共1萬831人因肺癌離世。健保署副署長顏家瑞說，肺癌病人發現時約4至5成為第4期病人，對病人及家庭衝擊巨大，健保署積極推動癌症新藥給付，癌症新藥基金截至今年底，合計將編列100億元預算，明年將再增加60億元，健保自12月起新增給付肺癌1B至3A病人輔助性化療。