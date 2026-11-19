「感冒吃抗生素，好得比較快？」醫師提醒，這是錯誤的用藥觀念，抗生素針對細菌感染，其他非細菌所造成的感染無法用它達到治療效果，亂吃恐破壞腸道菌群、引發副作用或延誤病情，甚至導致細菌產生抗藥性，真正需要時可能無藥可醫。

世界抗生素周 正視抗藥性危機

抗生素濫用恐讓「超級細菌」的威脅持續擴大，世界衛生組織（WHO）最新監測報告指出，2023年全球經實驗室確認的常見細菌感染病例中，平均每6例就有1例對抗生素具有抗藥性。台大醫院昨天響應「世界抗生素周」，呼籲民眾正視抗生素抗藥性危機，提升醫療照護品質及維護病人安全。

台大醫院推動「防疫一體」，落實細菌抗藥性防治。圖／台大醫院提供

台大醫院院長余忠仁表示，現代醫療許多重大進展，都建立在有效控制感染的基礎上，包括癌症化學治療、重大手術及器官移植，患者治療期間都可能面臨感染風險。一旦感染具有抗藥性的細菌，原本有效的抗生素可能失去作用，醫師可選擇的治療藥物減少，不僅增加治療難度，也可能影響病人安全。

超高齡社會 更需正確用藥觀念

余忠仁指出，抗藥性防治除了仰賴醫療及政策端的共同努力，民眾日常用藥習慣也扮演重要角色。使用抗生素應遵守「四不一要」原則，不自行購買、不主動要求、不隨意停藥、不與他人共用抗生素，並遵照醫師指示正確使用。抗生素並非治療所有感染的藥物，民眾不應自行判斷是否需要使用，應由醫師評估感染原因及治療需求，避免不必要的使用。

台大醫院感染管制中心主任王振泰表示，台灣邁入超高齡社會，長者感染風險及醫療需求增加，抗生素使用量成長某種程度難以避免。與其一味限制用量，更重要的是確保每一項抗生素處方都用得合理、適當，避免不必要的使用，才能有效降低細菌產生抗藥性的風險。

不可擅自停藥 不能給他人服用

王振泰提醒，臨床上常見患者自覺症狀改善，就自行停藥，甚至把剩下的抗生素交給其他家人服用，認為症狀相似就能共用藥物，這些都是錯誤觀念。尤其，家人出現相似症狀，感染原因也未必相同，有些疾病根本不需要抗生素，任意共用處方，可能造成不必要的抗生素暴露，也可能延誤真正需要的治療。

抗生素究竟要吃幾天？王振泰表示，療程長短取決於感染部位、致病菌及疾病狀況，並非所有感染都適用相同天數。部分感染可能只需短期治療，某些較難清除的感染則需要較長療程。抗生素治療重點還是應依醫囑使用抗生素，不可自行停藥、延長療程或調整劑量。即使症狀已改善，也應先與醫師確認是否需要調整治療。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，服藥時應依藥袋指示維持固定間隔，確保藥物發揮療效，並搭配足量白開水吞服。若不慎忘記服藥，通常可在想起時盡快補服，但若已接近下一次服藥時間，應跳過漏服劑量，切勿一次服用雙倍藥量。

4錯誤養出抗藥性細菌

1.自行停藥：體內細菌若未被完全清除，存活的細菌可能產出抗藥性，未來感染更難治療。

2.任意減量：症狀好轉不代表細菌完全清除，隨意減少劑量不僅讓治療失敗，也會養出抗藥性細菌。

3.服用他人剩藥：抗生素屬於處方藥，必須經醫師診斷，服用別人的剩藥會對身體造成傷害。

4.未經評估就要求開立抗生素：若感染由病毒引起，使用抗生素無效，反而破壞正常菌叢。