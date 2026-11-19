聽新聞
0:00 / 0:00
健康你我他／運動強身、學外語健腦 成功擺脫AI短劇
AI短劇風行後，豪門恩怨、霸總復仇等快節奏的灑狗血劇情，總在三秒內緊抓眼球、刺激多巴胺分泌，讓我一集接一集刷到欲罷不能。已退休的老公更是沉迷，連吃飯都機不離手、食不知味。
兩個歲數相加超過120歲的銀髮族，若再這樣下去，恐怕很快就會視茫髮蒼、反應遲鈍、步履蹣跚。為此，我和老公決定放下手機、共商自救對策，決定從「強身」與「健腦」雙管齊下。
首先，我們規定每天至少快走或慢跑8千步，並強化核心肌群。早餐後，老公走入近郊步道，不僅鍛鍊體能，更結識了許多同好，在微喘、揮汗與分享日常中增加了社會參與。我則善用零碎時間，在住家附近或瑜伽墊上超慢跑，並以捲腹、棒式與裝水寶特瓶進行負重訓練。
加強體能之外，活化腦力更是不能偏廢。我們合購語言學習平台的家庭方案，老公學越語、我學英語，並善用平台的積分與排名機制互相激勵。如今，我們每天的對話從討論劇情，變成了「你今天排第幾名？」、「還差500步，我去走幾圈！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。