放下手機走上瑜伽墊，用裝水的寶特瓶進行負重訓練，輕鬆找回肌力與健康。 圖／蘇菁媛提供

AI短劇風行後，豪門恩怨、霸總復仇等快節奏的灑狗血劇情，總在三秒內緊抓眼球、刺激多巴胺分泌，讓我一集接一集刷到欲罷不能。已退休的老公更是沉迷，連吃飯都機不離手、食不知味。

兩個歲數相加超過120歲的銀髮族，若再這樣下去，恐怕很快就會視茫髮蒼、反應遲鈍、步履蹣跚。為此，我和老公決定放下手機、共商自救對策，決定從「強身」與「健腦」雙管齊下。

首先，我們規定每天至少快走或慢跑8千步，並強化核心肌群。早餐後，老公走入近郊步道，不僅鍛鍊體能，更結識了許多同好，在微喘、揮汗與分享日常中增加了社會參與。我則善用零碎時間，在住家附近或瑜伽墊上超慢跑，並以捲腹、棒式與裝水寶特瓶進行負重訓練。

加強體能之外，活化腦力更是不能偏廢。我們合購語言學習平台的家庭方案，老公學越語、我學英語，並善用平台的積分與排名機制互相激勵。如今，我們每天的對話從討論劇情，變成了「你今天排第幾名？」、「還差500步，我去走幾圈！」

用促進身體健康與激盪腦力的成就感，取代短暫滿足的刺激，我們終於成功擺脫短劇成癮，找回充實的樂齡生活。