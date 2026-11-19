六歲男童Yoyo在一歲多時，左眼球持續震動，有如心臟跳動般異常突出，就醫確診為罕見「叢狀神經纖維瘤」。所幸在癌症新藥基金挹注下，健保暫時性支付口服標靶藥物，讓Yoyo順利接受治療，腫瘤逐漸縮小，眼球異常震動狀況也獲改善。

台北醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主治醫師劉彥麟表示，叢狀神經纖維瘤如樹根般沿著神經及周邊組織生長、纏繞，腫瘤體積龐大，且可能生長於全身各處，導致容貌受損、慢性疼痛、運動功能障礙、骨骼發育異常，甚至壓迫重要器官及神經，引起諸多併發症。

台灣小兒神經醫學會理事長陳錫洲表示，叢狀神經纖維瘤患者於兒童學齡階段腫瘤生長速度較快，十八歲後生長速度可能趨緩，但既有症狀仍會持續，成年病友仍有治療需求，但現行給付對象僅限十八歲以下，盼健保鬆綁，讓更多病友獲得治療，另期待累積更多實際療效證據，作為未來擴大給付的參考。

陳錫洲表示，因腫瘤與神經緊密交纏，逾半數叢狀神經纖維瘤患者無法手術，且術後易復發，口服標靶藥物帶來新契機，有助控制腫瘤。該新藥自去年二月納入暫時性支付，原先預估五十人受惠，但包括Yoyo在內，已有七十多名病友通過審核，使用藥物。

陳錫洲提醒，叢狀神經纖維瘤即使縮小，並不代表疾病痊癒，一旦停藥，仍可能再次增長，甚至少數患者轉變為惡性，因此，需持續追蹤，不可自行停藥。然目前採兩年期的暫時性支付，日後是否能夠繼續用藥，仍是未知數。

對此，健保署副署長張禹斌表示，暫時性支付屆滿兩年後，將依真實世界療效、安全性及健保財務影響進行評估，確認是否符合原先專家評估的預期效益。若證據充分，將有機會轉為常規健保給付。

「癌症患者的性命，就像是與天搶命一樣，可能一刻都無法等待。」台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，癌症新藥基金上路兩年多來，標靶藥物納入健保的速度明顯加快，但仍有改善空間。目前日本做法明確，美國食品藥物管理局核准癌症新藥後，日本則在六十天內自動納入給付。

洪子仁強調，癌症新藥基金已經上路，但仍有眾多癌友等待中，政府應加速給付速度，並解決患者於暫時性支付屆滿兩年後的用藥權益，持續補足自費缺口，「期盼新藥進得來，病人用得到、用得起」。