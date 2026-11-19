健保署長陳亮妤遭爆出席活動時，疑用「媒體宣傳費」聘請專屬化妝造型師。對此，衛福部長石崇良昨證實上個月收到匿名檢舉函，相關單位調查中，將秉公處理；陳亮妤回應，「不清楚內容，一向秉持公私分明、合法合規的自我要求，會全力配合調查，我有信心」。

本報昨接獲爆料，一名「被逼不能具名的人」指出，陳亮妤接任健保署長後，疑以「媒體宣傳費」預算聘用化妝造型師，在出席公開活動時總能見到妝造師「隨身服務」，引發署內同仁不滿，向衛福部政風處檢舉。

衛福部政風處指出，確實接獲民眾檢舉陳亮妤以媒宣費聘用化妝師一事，成案調查中，不過，成案不代表官員涉嫌不法，調查結果亦可能查無不法，待調查結案後，將回復民眾知悉。

爆料人出具檢舉信函，內容顯示，其友人任職健保署某分區業務組，指稱健保署署內舉辦活動時，常需等待陳亮妤完成妝髮造型，疑為妝造師或新娘秘書隨身服務，且經費來自媒體宣導費，並非個人自行負擔。除出席活動外，如有媒體至健保署採訪，妝造師會至署內協助梳化，健保署同仁在署長室外竟聽得到吹風機使用聲音。

信函指「每次看到我們家的陳署長濃妝豔抹，心裡就很氣，這些錢來自於媒體宣導費，任何場合只要看到美美的署長或照片都是我們納稅的錢，錢真的可以這樣花嗎？難怪藍白（指國民黨、民眾黨）要砍宣導費」。

爆料人表示，從未聽說政府的預算可編列化妝費，若為了拍攝政策宣傳影片，因而編列化妝費，這還說得過去，但據轉述，陳亮妤日前與賴清德總統同台場合，「也是濃妝豔抹、做造型」。「自己出錢就算了，結果還花國家的錢，另外一個謝宜容」，政府經費不該如此運用，此舉已遊走邊緣。為此，匿名向衛福部政風處檢舉，盼該單位嚴肅面對。

衛福部長石崇良說，上月確實接到匿名檢舉，按照程序，相關單位了解調查中，如有進度將跟大家報告。該檢舉函並未實際具名，但部裡相當重視，查到哪裡，就處理到哪裡，一定秉公處理。

陳亮妤回覆，「不清楚內容，一向秉持公私分明、合法合規的自我要求，如果有調查就全力配合」。