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望藥興嘆 癌症新藥基金執行率低
為候選人站台，賴清德總統常提「百億癌症新藥基金」政策，引以為傲，然自家立委劉建國昨公布最新執行統計數據，基金上路首年二○二五年執行率僅百分之廿六點五，截至今年六月，執行百分之卅點九，近七十億元未用，執行率偏低，政府應加速引進新藥。
賴政府於二○二五、二○二六年各編列五十億元預算挹注癌症新藥基金，二○二七年預計投入六十億元，累計預算一六○億元，與病團原先倡議每年百億規模有所差異。預算金額名不符實，執行效率更是不彰，二○二五年五十億元預算，僅執行十三點廿七億元，執行率百分之廿六點五。截至今年六月，兩年一百億元預算，僅執行卅點八五億元，執行率僅百分之卅點九。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌症新藥基金上路後，累積六千多名癌友受惠，但執行狀況不理想，截至今年六月收載十二項新藥；癌症新藥基金非法定預算，而是一般公務預算，如未繼續編列，隔年無錢可用，應讓財源法制化。
癌症希望基金會副執行長嚴必文點出另一隱憂，基金過渡給付的藥物該如何銜接常規健保給付，也是一大困境。二○二七年健保總額預算，雖將基金過渡給付藥品額度編入新藥新科技預算，但後續能否全數承接癌症新藥基金暫行給付的藥品，仍有待觀察，「病友不懂什麼是新藥基金、健保總額，只希望需要時用得到藥。」
迄今癌症新藥基金給付藥品涵蓋九種癌別，台灣全癌症病友連線理事長吳卉汝說，政府應推動「癌別平權」，讓不同癌別病友都能受惠。
劉建國呼籲，政府應與醫療端、病友團體合作，加速具臨床實證及迫切需求的新藥與適應症評估，追蹤醫院引進藥品情形，別讓癌症病人「望藥興嘆。」
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