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泰北清邁 體驗獨特頌缽瑜伽
在舒適的涼季，前往泰北清邁，從古城巷弄到山間小村，古寺佛塔到藝術街區，被聯合國教科文組織認定為「工藝與民間藝術之都」。有行旅《清邁 微風中的美麗與藝術》帶領旅人走訪電影《泰囧》祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。住進湄林谷地稻田中，四季飯店二連泊；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，並體驗泰北獨特「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，另外走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺；體驗洲際飯店鄧麗君下午茶。
《清邁 微風中的美麗與藝術》六天五夜旅程，二○二七年二月二十六日至三月三日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517或上官網：https://pse.is/7y5pwm。有行旅旅行社，交觀甲字第7785號。
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