營業用沙拉油供不應求情形延燒四個月，民進黨籍立委邱議瑩昨在立法院質詢時指出，十月底沙拉油價格為一○五○元，現在已經漲到一二○○元，經濟部如何解決價格飛漲的問題？經濟部表示，已在增產，十一、十二月的供應量是足夠的。

2026-11-19 00:00