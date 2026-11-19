每年約十二萬人次接受公費低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ），加上眾多肺結節個案及肺癌病人需要持續追蹤，更加凸顯出各大醫院放射師人力荒的窘境，不少疑似癌症病人難以及時接受檢驗，北醫體系病人等候時間最長達三個月，部分醫學中心甚至得等上五個月。

台灣癌症基金會「二○二六年國際肺癌防治月」活動邀全台各大醫院癌症治療專家分享治療特色，多家醫院代表大吐苦水，大部分肺癌病人需定期回診，接受電腦斷層、核磁共振等高階影像檢查，但因放射師人力不足，影響電腦斷層排程。

醫事放射師公會全聯會日前表示，台北、台南兩家知名醫學中心門診患者欲接受電腦斷層檢查，平均等候時間竟達一六八天，超過五個月之久，恐延誤治療黃金時機。

高雄長庚醫院胸腔內科主任黃國棟表示，因放射師人力不足，該院一度採取檢驗單以蓋章註記方式，讓初診癌症病人優先檢驗，但印章真偽交雜，檢驗室門口等候者幾乎人人都蓋著章，無法區分出先後順序。

為此，高雄長庚於一年前實施電腦斷層分級機制，分為Ａ、Ｂ、Ｃ等三級急迫順序，肺結節追蹤病人屬於Ｃ等級，一般得等上半年，如果初診疑似罹癌，屬Ａ等級，必須在二周內完成檢驗。

隸屬北醫大體系的台北癌症中心副院長邱昭華指出，近年來，肺癌公費電腦斷層篩檢找出許多需定期追蹤受檢的個案，以致各大醫院電腦斷層、核磁共振等量能吃緊，北醫體系病人等候時間最長為三個月，不少患者身心焦慮，擔心延誤治療時機。

為縮短疑似癌症病人的檢驗時程，雙和醫院、北醫附醫、萬芳醫院等北醫大醫療體系建立內部通則，只要檢驗單上註記為「新發生癌症病人」，需在三天內完成電腦斷層檢查，核磁共振及正子掃描則需在七天內做完，醫療團隊需在十天內擬定治療方針。

癌症病人於用藥前需經「次世代基因定序」（ＮＧＳ）檢驗，確認對應的標靶治療藥物，為解決ＮＧＳ檢測等候時間過長問題，北醫大體系依現有治療項目搭配本土研發的快速基因檢測組合，四天內就可完成檢測。