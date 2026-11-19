文策院昨舉辦第二屆「ESG for Culture影響力獎」頒獎典禮，台灣大哥大獲文化發展支持獎、核心技術應援獎、ESG商業拓展獎及文化策略投資獎等四大獎，為本屆唯一橫跨四大類別獲獎企業。

台灣大表示，二○二五年投入逾二億元支持文化產業，串聯逾百家文化內容業者，從內容投資、人才培育、科技應用到商業合作與策略投資，加速台灣原創內容走向市場。台灣大總經理林之晨表示，台灣自由多元的人文環境，孕育出豐沛的創作能量，台灣大很榮幸獲得文策院及評審的肯定，更要把這些榮耀獻給所有文化產業夥伴與創作者。

台灣大自二○一八年投入影視產業，逐步延伸至人才培育、內容投資、MyVideo平台、文化科技與國際IP合作。在影視內容領域，二○一八年起參與投資及出品逾七十部作品，累計獲得廿六項金鐘獎、六項金馬獎及卅六項國內外獎項。

其中共同投資電影「陽光女子合唱團」，全台票房突破七點七億元，拓展海外十五個市場。台灣大亦整合投資、產製與平台通路，推動國際發行及IP商業應用，並啟動「商業編劇人才養成計劃」。

在文化產業拓展，台灣大透過策略投資智寶國際、合資成立回歸線娛樂及布局日本REMOW，串聯動畫、遊戲與國際IP市場；也透過音樂、電競、城市節慶與AI科技，擴大民眾參與文化的機會。二○二五年累計支持七十場次實體及線上活動，吸引近四百萬人次實體參與、近三百萬人次線上觀看。