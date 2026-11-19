營業用沙拉油供不應求情形延燒四個月，民進黨籍立委邱議瑩昨在立法院質詢時指出，十月底沙拉油價格為一○五○元，現在已經漲到一二○○元，經濟部如何解決價格飛漲的問題？經濟部表示，已在增產，十一、十二月的供應量是足夠的。

邱議瑩指出，十八公升營業用沙拉油，以前一桶七百元，十月底漲至一○五○元，質詢前，特地詢問中盤商，發現目前進貨價已漲到一二○○元，但經濟部卻說十一、十二月的供應量是足夠的，是怎樣的足夠法？是否能解決價格飛漲的問題？

經濟部次長江文若表示，已請國內三家主要沙拉油供應業者積極增產，尤其是台糖，除了進口黃豆製油外，也採購粗油精煉、代工分裝進口油等方式增加產量。

至於價格，江文若說，沙拉油需求每月兩萬四千噸，十一月的供貨量可大於兩萬四千噸，等到供應量足夠，價格自然回穩；行政院有指示經濟部、公平會、法務部要同時啟動價格的調查。

經濟部指出，上周啟動新專案，與商圈、夜市及市場自治會進行高度合作，每日中午十二時前提交需求，確定下單後，由台糖及合作廠商進行調度及配送，將沙拉油供貨至市場。

經濟部表示，大統益、長輝、台糖等三家業者十一、十二月的產量，已分別較六月增產四千多噸沙拉油，另台中市政府衛生局已於月初同意福壽合格沙拉油重新上架；進口商也在十一、十二月合計擴大進口五千餘噸沙拉油。