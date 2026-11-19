房市買氣急凍，預售屋市場掀起解約潮。根據信義房屋統計，今年前十月全台預售屋解約達四六七八件，創下近三年新高，更超過去年全年的三六一九件，增加逾千件，較前年的一八九四件更高出近一點五倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去房市多頭時，雙北以外市場價量齊揚，不少購屋族擔心不買會更貴，形成追價風潮，但隨著央行第七波信用管制上路，這些區域也成為交易量萎縮最劇烈的市場。

觀察區域分布，以台中市解約一一三二件最多，桃園市七五七件、高雄市七四七件、台南市六九三件，四都合計三千三百多件，占解約總量逾七成，台北市則相對較少。

曾敬德說，部分建商過去推出低自備款或較輕鬆的付款方式等方案，吸引自住及非自住買盤進場，一旦景氣反轉、房價修正預期升高，部分買方評估未來跌價損失可能超過已繳款項，就可能選擇提前解約停損。

不過，預售屋解約增加不代表建商一定降價。台灣房屋統計，今年前三季六都四十三件預售屋解約後再出售，僅六件降價，廿一件維持原價，另有十六件反而加價出售。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，買方解約後，建商可依契約收取違約金，未必有立即降價壓力。尤其早期價格好及周邊成熟的建案，重新出售時仍可能依市場行情加價；反觀供給較多、剛性需求有限的蛋白區，建商面臨庫存與銷售壓力，讓利空間相對較大。

曾敬德提醒，雖然解約件數持續攀升，但整體解約率仍不算高，短期對市場影響有限。不過，過去青埔、新莊頭前及副都心等重劃區，都曾出現短期追高後價格修正的情況，購屋民眾仍應審慎評估財務能力，避免在景氣末班車追價進場。