青年思潮與台大、師大、政大學生會等團體，昨公布學生租屋經驗調查，總計逾千名學生受訪，其中半數受訪者月租金超過一萬元，更有八成學生的房租超過生活費三分之一，成功申請租金補貼卻僅四成，要求政府拿出辦法。國土署表示，內政部目前正積極推動租賃條例修法，將對房東限制房客申請租補訂定罰則。

青年思潮研究員麻筱祺表示，政府近年推出「百萬租屋家戶支持計畫」，希望藉由社宅、租金補貼、包租代管改善居住困境，但調查發現，逾九成的學生知道可申請租屋補助，但實際領取者僅四成，落差主因在於「房東」，當房東表示不允許，最終有九成八的學生無法請領補貼。

台大租客平台代表陳曄說，自己過去住在捷運古亭站周邊的四坪雅房內，月租金一萬元；五坪左右的套房則約在一萬三，另也曾在中和租過七坪雅房，租金每月一萬三千八百元。對學生族群而言都是一筆龐大開支。

陳曄也說，調查發現，使用包租代管的學生雖較少碰到房東阻擋租補申請，但相較於屋主直租，包租代管的租金卻整整高出四分之一，修繕責任爭議更是直租三倍。可見包租代管付出更多租金，品質卻無法提升，政府應該加強租金與服務品質監管、推出公部門直營，設定租金上限、修繕服務標準。

陳曄也說，學生未能申請租補，六成原因在房東，如單純不同意，或擔心申請後被漲租。一年一約、明年不續租就是房東的籌碼，房客一旦堅持申請租補，就可能面臨明年失去住處的風險。

陳曄建議，要讓租客能實際申請補助，必須設立三年保障期和防止報復機制，如申請租補後不續租或漲租應推定為報復，須由房東自行舉證，主管機關也要建立申訴處理機制。

台大學生會會長孫傳哲則說，雖然遷入戶籍、申報租金扣除已是合法權利，但仍有半數受訪者反映曾遭拒絕，建議政府應該開放學校代為申訴檢舉，並提高租補金額，朝租金占生活費四分之一甚至五分之一的目標努力，以降低學生負擔。

國土署表示，將對房東限制房客申請租補等合法權益違規行為訂定罰則，保障在外租屋學生的居住權益；另租賃條例保障三年租期，及限制續約租金漲幅修法方向，各界憂心是否影響房東出租意願、租屋供給及市場租金，仍有不同意見，內政部將持續與各界溝通尋求共識。