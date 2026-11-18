有「華人好發癌」之稱的鼻咽癌，在歐美屬罕見癌症，台灣每年新診斷逾1400人，平均每天近4人確診。由於鼻咽位置隱密，早期症狀容易被忽略，醫師提醒，常常鼻塞、鼻涕帶血或耳朵悶塞、聽力變差，皆可能是鼻咽癌的症狀。台灣頭頸部腫瘤醫學會今發布「台灣首部鼻咽癌治療共識」，希望讓病人獲得更一致的治療方向。

「台灣首部鼻咽癌治療共識」由17位放射腫瘤科、血液腫瘤科及耳鼻喉頭頸外科專家，歷時近半年、經兩次專家會議與匿名投票，針對「局部晚期」、「復發／轉移」及「手術適應症」三大情境，凝聚22則共識聲明。

衛福部次長莊人祥今出席記者會，他回憶高中時期，就有一名從國小就認識的同學罹患鼻咽癌，「當時放學後，我們經常一起搭公車回家。」大約在高二、高三時，得知同學罹癌，沒想到畢業後不久就因病過世。

依國健署癌症登記資料，台灣每年約有1400多人被診斷出鼻咽癌，其中約四分之三為男性，好發於40至60歲的中壯年族群。莊人祥提到，這些患者往往是家庭與社會的重要支柱，罹癌不僅影響個人健康，也對整個家庭帶來重大衝擊。

更值得關注的是，鼻咽癌發生位置較為隱密，早期症狀不明顯，莊人祥說，逾4成患者確診時已經是第4期晚期。因此提升早期診斷與治療品質、提供高品質持續性照護，是衛福部共同努力的方向。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興表示，台灣平均每天近4人新確診鼻咽癌，42.5%確診已是第4期，5年相對存活率降至59%，本土臨床研究顯示，復發病人近6成在治療後2年內復發，另有8.1%在5年後才復發，鼻咽癌照護不能只停在治療初期，治療結束後也要長期定期回診追蹤。

呂宜興說，鼻咽癌好發於亞洲，但全球新藥研發與臨床試驗資源多集中在歐美，以致於亞洲鼻咽癌病人長期面臨治療選擇與可及性的落差。這次由不同專科共同完成共識，不只是整理證據，更重要的是建立一套符合台灣臨床實務的共同語言，讓病人無論在哪一家醫院、由哪一個專科開始治療，都能獲得更一致、完整的照護。

呂宜興表示，2023年確診時已遠端轉移的病人中，僅8.2%曾使用含免疫治療方案，籲政府以台灣首部鼻咽癌治療共識為參考，加速將免疫治療納入健保給付；由於免疫治療須合併化療使用，相關化療藥物給付應同步到位，讓更多病人有機會獲得與國際一致的創新治療選擇。

台灣頭頸部腫瘤醫學會自2026年5月啟動共識籌備、專家分組與撰寫工作，依「局部晚期」、「復發／轉移」及「手術適應症」成立三大工作小組；7月25日召開第一次專家會議，逐條討論實證與修訂聲明；其後進行線上匿名投票；9月19日再舉行第二次專家會議，檢視投票結果並完成補充討論與投票。

呂宜興說，這份共識從診斷、放射治療、藥物治療到復發後手術，涵蓋鼻咽癌完整病程，堪稱近期亞洲區域集結跨專科、涵蓋面向最完整的鼻咽癌治療共識。其中，PD-1免疫治療合併化療藥物（gemcitabine與鉑類化療）列為多數復發、轉移病人的第一線首選，獲專家全數同意；更針對臨床最具挑戰的「哪些復發病人可以開刀」，由外科、內科與放射科專家共同提出明確可切除條件與血管安全界線，讓手術評估不再只依個別專科或醫療團隊經驗。