近期，不少醫院因為物理治療師人力短缺，被迫改採預約制，醫界直言是因為自費診所、自費工作室造成的磁吸效應，導致愈來愈多治療師出走。衛福部長石崇良今表示，高齡化社會造成物理治療需求上升，物理治療所愈開愈多，收入也不錯，這個是好現象，但醫院要更努力，營造好的薪資條件好讓人力回流。

石崇良下午出席「2026第七屆CHR健康企業公民獎頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪表示。國內在高齡化之下，物理治療的需求上升，所以我們要從幾個方面來看。隨著超高齡化社會到來，物理治療需求上升，物理治療師人力需求評估有所不同，如物理治療所愈開愈多，物理治療師收入也都不錯，這是好現象，

石崇良說，目前健保相關點值也有提升，各項給付也都有調整，而醫院需要更加努力，營造幸福職場，提供好的薪資條件，讓物理治療師留任或回流醫院。

另一方面，石崇良強調，衛福部也會持續的去檢討各項「教、考、用」，當用人實際需求在增加的時候，也會從前面的這個學、用的訓練之間，怎麼銜接得更好，讓這個物理治療系相關畢業學生也都能夠順利的進入職場，這個是衛福部會全面性的來討論。