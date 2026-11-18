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今晚全台大降溫！急凍3天低溫下探11度 這2天高山可望迎雪
今晚全台降溫，且愈晚愈冷，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，這波冷空氣影響最顯著的時間落在周五至周六清晨，其強度可能達到大陸冷氣團等級，局部低溫下探11度，周日清晨受到輻射冷卻影響，感受也冷，白天陽光露面氣溫才逐漸回升。
黃恩鴻說，今天東北季風增強，入夜後逐漸轉涼，明（19日）北部、東半部天氣濕涼，中部雲量偏多，北部、東半部及西半部山區有局部短暫雨。
周五（20日）天氣逐漸轉乾，僅東半部、恆春半島、西半部山區有局部短暫降雨；周六（21日）各地多雲到晴，僅東半部、恆春有零星短暫雨。
周日、下周一（22、23日）冷空氣減弱，各地為多雲到晴的天氣；下周二（24日）另一波東北季風來襲，北部、東半部降雨機率再增加。
溫度部分，黃恩鴻指出，今晚起溫度逐漸下降，周五白天中部以北、宜蘭、花蓮高溫約17至19度，南部、台東21至24度。周六清晨最冷，中部以北、宜蘭、花蓮低溫13至15度，南部、台東16至18度，局部空曠地區低溫可能下探到11至13度，冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團等級。
周日清晨受輻射冷卻影響，感受仍冷，須留意日夜溫差大，白天太陽露面後，氣溫將逐漸回升。
另外，黃恩鴻也提及，周四晚間至周五整天，3500公尺以上高山有零星降雪機率。
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