韓星金宇彬抗癌故事，讓鼻咽癌被更多人認識，鼻咽癌在歐美是罕見癌，台灣卻每天近4人確診，但標靶、免疫治療皆無健保給付，確診已遠端轉移的病人僅8.2%曾使用免疫治療。

鼻咽癌在歐美相對罕見，但台灣及東亞地區卻是需要特別重視的癌症。衛福部次長莊人祥今天出席記者會，他回憶高中時期，就有一名從國小就認識的同學罹患鼻咽癌，「當時放學後，我們經常一起搭公車回家。」大約在高二、高三時，得知同學罹癌，沒想到畢業後不久就因病過世。

根據國健署癌症登記資料，台灣每年約有1400多人被診斷出鼻咽癌，其中約四分之三為男性，好發於40至60歲的中壯年族群。莊人祥提到，這些患者往往是家庭與社會的重要支柱，罹癌不僅影響個人健康，也對整個家庭帶來重大衝擊。

更值得關注的是，鼻咽癌發生位置較為隱密，早期症狀不明顯，莊人祥說，逾4成患者確診時已經是第4期晚期。因此提升早期診斷與治療品質、提供高品質持續性照護，是衛福部共同努力的方向。今天發布台灣首部鼻咽癌治療共識，是國內醫界非常重要的里程碑。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長呂宜興表示，台灣平均每天近4人新確診鼻咽癌，42.5%確診已是第4期，5年相對存活率降至59%，本土臨床研究顯示，復發病人近6成在治療後2年內復發，另有8.1%在5年後才復發，鼻咽癌照護不能只停在治療初期，治療結束後也要長期定期回診追蹤。

鼻咽癌一旦復發或轉移，臨床仍以傳統化學治療為主。呂宜興說，截至今年9月，鼻咽癌仍無任何健保給付的標靶或免疫治療，主要化療藥物未納入給付。食藥署今年9月核准首款PD-1免疫治療用於復發轉移鼻咽癌，讓台灣跨出重要一步，使臨床更需要一套明確、完整本土治療依據。

呂宜興表示，2023年確診時已遠端轉移的病人中，僅8.2%曾使用含免疫治療方案，籲政府以台灣首部鼻咽癌治療共識為參考，加速將免疫治療納入健保給付；由於免疫治療須合併化療使用，相關化療藥物給付應同步到位，讓更多病人有機會獲得與國際一致的創新治療選擇。