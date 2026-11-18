交通部鐵道局每年針對台鐵公司進行檢查，今年定期檢查列1項缺失、不定期檢查則多達99項缺失，其中仍有21項列管中，包含區間車漏油卻無紀錄、平交道障礙物自動偵測系統故障、列車防護無線電故障等；對此，台鐵公司表示，今年底前將全數改善完成。

鐵道局公布今年針對鐵路定期及不定期檢查結果，在定期檢查部分，發現台鐵有1項缺失。「鐵路修建養護規則」明定，各式號誌機例行檢查期限為「每月至少施行1次」，但台鐵今年1月28日修訂發布的「號誌裝置養護檢查作業程序」，號誌機例行檢查周期為「每2個月1次」，不符上位法規要求。

追溯去年檢查紀錄更發現，此情形於去年定期檢查時已列為觀察事項，但迄今仍未改善。對此，鐵道局要求台鐵即刻依法通盤檢討修正規章與配套表單，並確實按月落實號誌機保養檢查。

不定期檢查部分，今年針對台鐵的運務、工務、機務、電務4大單位抽查，發現台鐵有多達99項缺失，包含電務達35項、機務21項、工務39項、運務4項。

運務類缺失包含嘉義工務段行車人員清冊，抽查8人有2人辨色力異常，仍列維修檢查人員名單；北區營運處台北運務段行車人員體格檢查紀錄，抽查8人有4人未能提供最近一次體檢的尿檢情形。

電務類缺失包含後龍號誌分駐所平交道、宜蘭號誌分駐所平交道、玉里號誌分駐所平交道障礙物自動偵測系統故障；高雄電務段不僅自動偵測系統故障，也發現列車防護無線電故障，現地警示聲應發報而未發報。

工務類缺失發現台北工務段枕木腐朽導致螺栓鬆脫；未使用工務處頒布的最新鋼軌伸縮接頭檢查紀錄表；宜蘭工務段現場抽查路線發現PC軌枕斷裂等異常樣態；高雄工務段現場道岔量測數值不符標準。

機務類缺失則發現七堵機務段現場檢視區間車EM9261（2車），齒輪箱有漏油情形，另查系統檢視EMU926電聯車2A級檢修紀錄，未註記相關異常紀錄等。

鐵道局說，每年針對台鐵辦理的定期檢查，主要針對整體營運管理及制度面進行檢查；不定期檢查則針對安全關鍵項目及特定議題辦理。檢查次數由2022年7次增加至今年預計95次（含定期及不定期檢查）。今年截至目前已辦理80次不定期檢查，其中73次為安全關鍵項目例行性檢查。

鐵道局指出，針對檢查發現事項，依性質及對安全影響程度區分為缺失、觀察及建議事項，分別要求台鐵限期改善、研處或參考辦理。其中，缺失及觀察事項均持續列管追蹤，確認改善完成才解除列管。若發現涉有違反鐵路法規定，則依法進行裁處。

鐵道局表示，今年定期檢查發現1項缺失（列管中），不定期檢查發現99項缺失（20項列管中），主要涉及行車人員管理、路線及車輛維修保養規章程序，以及作業紀錄落實等事項，尚無因檢查缺失經命限期改善而屆期未改善的裁罰案件。

台鐵表示，鐵道局今年不定期檢查的99項缺失，並無涉及影響行車安全的重大缺失，均已著手改善中，目前鐵道局已同意解除列管79項，另20項預計年底前可改善完成。

台鐵說，此次檢查缺失主要有行車人員管理不當、維修工單紀錄遺漏、維修規章表單未即時更新等，台鐵公司積極改善，已建立行車人員數位履歷、車輛檢修、關鍵組件管控、規章與表單一致性規定及考核。