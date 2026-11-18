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19日北台灣愈晚愈冷 周末清晨局部地區低溫探11度
交通部中央氣象署今天表示，明天冷空氣增強，北台灣白天高溫僅攝氏18、19度，愈晚愈冷，預估21日、22日清晨局部平地低溫下探至11度；22日白天回溫，要留意日夜溫差。
氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天受東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣偏涼，愈晚氣溫愈低，北台灣白天高溫約18、19度，晚間降至15、16度；降雨範圍廣，桃園以北、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨。
黃恩鴻指出，20日、21日東北季風或大陸冷氣團影響，水氣逐日減少，20日西半部山區及東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，21日僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
黃恩鴻說明，這波冷空氣預估21日清晨最強，中部以北、宜花地區低溫約13至15度，南部、台東約16至18度，局部空曠地區及近山區平地僅11至13度。
黃恩鴻提到，22日東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，清晨因輻射冷卻影響，中部以北低溫約14至16度，局部地區仍下探至11度；白天起回溫，北部、宜花高溫約21、22度，中南部24至26度，西半部日夜溫差大。23日各地氣溫進一步回升，白天高溫約26、27度。
黃恩鴻說，預估24日又有一波鋒面及東北季風增強影響，中部以北、東半部轉雨降溫，白天高溫約21、22度，低溫16至18度。
黃恩鴻表示，若水氣及溫度能配合，明天晚間至20日全台3500公尺以上高山有局部飄雪的機會。
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