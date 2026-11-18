晚期肺癌病友Steven，最初確診早期肺癌並接受手術，卻在2年內經歷2度復發轉移，坦言他非常無助，一度求神問卜，所幸最終經基因檢測，發現其基因變異有藥可用，順利接受健保給付標靶藥物治療，讓他雖抗癌6年，仍完成牽女兒的手步入結婚禮堂的最大心願。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，隨癌症病友存活時間延長，須重視心理健康支持，基金會累計為5735人次提供諮商服務。

台灣癌症基金會因應11月國際肺癌防治月，舉辦「為愛導航 讓每一步都支持」記者會。衛福部次長莊人祥提到，為落實健康台灣願景，降低癌症標準化死亡率3分之1，政府將癌症防治關卡前移，擴大公費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，給付癌症新藥及基因檢測，盼讓高風險民眾有機會更早發現疾病，後續治療能更精準、有更多選項。

罹肺癌6年，經歷2度轉移，Steven坦言有如「一種癌症得3次」，令他相當無助，醫師告知疾病復發，需檢驗是否有基因變異，決定是否可以標靶藥物治療時，他心中只有一心思，「不要再接受化療，太痛苦了」，所幸他檢出EGFR變異，獲健保給付標靶藥物治療，至今疾病控制滿6年，期間除陪女兒走上紅毯，還出國旅遊，並當起農夫，也提筆寫下農耕生活種種。

蔡麗娟提到，精準治療已讓肺癌邁向「慢性病化」時代，應同步接住病友身、心靈，才能讓救命資源獲得最大價值，台癌除提供近6千人次心理諮商，也在去年成立晴嶼心理諮商所，除癌友5次免費心理諮商，也納入5大生活需求評估，包括營養支持、財務支持、家庭照護、身心康復，及包括經濟弱勢者延長諮商等「延伸支持」。

衛福部統計，台灣每年新增1萬9986個肺癌家庭，共1萬831人因肺癌離世。健保署副署長顏家瑞說，肺癌病人發現時約4至5成均為第4期晚期病人，對病人及家庭均為巨大衝擊，政府積極推動癌症新藥給付，癌症新藥基金節自今年底，合計將編列100億元預算，明年將再增加60億元預算，且健保經在12月起，新增給付肺癌1B至3A病人輔助性化療。