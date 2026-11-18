因全台放射師人力荒，加上肺癌公費電腦斷層篩檢揪出諸多需定期追蹤病人，各家醫院電腦斷層、核磁共振等量能吃緊，門診發現疑似癌症病人，卻難擠入檢驗排程，為此，全台醫學中心各出奇招，北醫體系病人等候時間最長為3個月，為避免延誤治療，新確診癌症個案，電腦斷層檢驗單上設計特殊註記，3天內要檢驗完畢。高雄長庚則將病人依需求急迫程度，分為A、B、C三種優先順序。

台灣癌症基金會今天舉辦「2026年國際肺癌防治月」記者會，邀全台各大醫院癌治治療專家分享治療特色。多家醫院代表提到，肺癌病人多需接受電腦斷層、核磁共振檢查，卻因放射師人力不足，影響電腦斷層排程，各自利用方式加速初診病人確診時間。隸屬北醫大體系的台北癌症中心副院長邱昭華指出，該院設計「快速通關機制」，疑似癌症病人3天內就能完成檢驗。

邱昭華說，因物理治療師人力短缺，各家醫院電腦斷層、核磁共振等檢查量能有其瓶頸，許多已確診癌症病人，需每3個回診接受電腦斷層檢查，為避免影響新發生癌症病人確診時間，雙和醫院、北醫附醫、萬芳醫院三家北醫大體系，建立內部通則，只要檢驗單上註記為新發生癌症病人，電腦斷層應在3天內完成、核磁共振及正子掃描應在7天內完成，並在10天內擬定治療方針。

另，許多癌症病人，用藥前需經過次世代基因定序（NGS）檢驗，確認對應的標靶治療藥物，為解決NGS檢測等候時間長困境，北醫大體系依現有治療項目搭配本土研發的快速基因檢測組合，4天內就能完成檢測。

高雄長庚醫院胸腔內科主任黃國棟說，因應物理治療師短缺，該院一度採取檢驗單以蓋章註記方式，讓初診癌症病人優先檢驗，後發現印章真偽交雜，且檢驗室門口人人都有蓋章，反而區分不出先後順序，為此，該院約1年前實施電腦斷層分級機制，將優先順序制度化，分為A、B、C三種急迫順序，例如肺結節追蹤病人為C等級，排成需等半年，初診為A等級，要在2周內完成檢驗。