媒體報導東山區前大埔段周邊土地遭非法掩埋廢棄物，引發大台南地區用水安全疑慮。台水公司今天表示，案址距離烏山頭水庫約4公里，並未緊鄰水庫，且非「自來水水質水量保護區」與「飲用水水源水質保護區」，目前供水品質穩定無虞。

台水透過新聞稿表示，台南市環保局已特別澄清，案址距離烏山頭水庫約4公里，並非緊鄰水庫；而台水六區處更在11日時，第一時間主動派員前往現場實地現勘並完成公告圖資比對，確認該爭議地號不在「自來水水質水量保護區」及「飲用水水源水質保護區」範圍內，請民眾切勿恐慌。

台水說明，目前主要供水系統運作正常，未受外部土地環境影響，供水品質穩定且安全無虞。

台水表示，為了大台南地區民生飲用水安全，台水長期針對烏山頭水庫水源及淨水場原水、出廠清水執行嚴密監控與定期檢驗。經全面清查與水質監測數據確認，今年各季烏山頭水庫水質檢測報告均符合相關規定，烏山頭淨水場定期檢驗的原水及出水水質，均全數符合「飲用水水源水質標準」及「飲用水水質標準」。

台水強調，後續將持續強化水源及淨水場水質動態監測，並密切關注此案調查進展，確保大台南地區民生用水品質。台水也提到，烏山頭淨水場的清水檢測結果皆公開透明，若民眾想進一步瞭解，可至台水六區處官網「水質專區」查詢。