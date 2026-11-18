研究證實癌症患者提升心理韌性降逾2成死亡風險，台灣癌症基金會今年啟動5+5心理社會處方，提供5次免費諮商，加營養、財務、家庭照護、身心靈康復支持及心理諮商延長等5大評估。

照顧心情，就是照顧存活率，國際期刊《美國醫學會雜誌：腫瘤學》（JAMA Oncology）針對逾5.5萬名肺癌患者研究顯示，接受心理健康支持後全因死亡風險顯著降低26%，標準治療完成率也大幅提高。

衛福部次長莊人祥今天出席記者會表示，對癌症病友而言，從確診的那一刻起，到接受治療、面對副作用，甚至治療告一段落後重新回歸家庭與工作生活，每個階段都可能面臨不同的壓力與不安，需要支持的，不只是病友本身，家屬同樣需要陪伴與協助。

莊人祥進一步說明，衛福部已完成癌友及家屬心理支持照顧指引，今年推動癌症心理照顧整合試辦計畫，將有13家醫院參與，希望透過心理需求篩檢、轉介、評估、介入及追蹤，串聯醫院與社區心理照顧資源，讓心理支持不只停留在醫院，進一步延伸到病友日常生活。

心健司長陳柏熹表示，國際將心理痛苦列為癌症第6大生命徵象，今年發布國家級癌友及家屬心理支持照護指引，推動癌友心理支持試辦計畫，由醫療機構延伸至社區，建立癌友及家屬連續性心理支持照護模式，早期識別情緒困擾、避免漏接個案，提升心理腫瘤照護可近性。

除了官方提供癌友心理支持，還有民間力量深耕多年，根據台灣癌症基金會統計，過去10年間累計心理諮商 5753人次，去年底成立晴嶼心理諮商所，其中8成心理師具癌友或家屬背景。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，今年啟動「5+5心理社會處方」，接住癌友家庭。

蔡麗娟說，今年起提供個案與家屬5次免費諮商，加營養、財務、家庭照護、身心靈康復支持，及心理諮商是否需要延長等5大評估。營養支持是癌症病友在治療過程中，可能需要營養方面的專業指導，因此由營養師提供諮詢及相關服務。

蔡麗娟表示，財務支持則是針對病友可能面臨經濟壓力及急難救助需求，由社工師進行評估與協助；家庭照顧為病友返家後，可能面臨副作用處理、飲食準備及日常照顧等問題，提供專業指導，減輕病友及家屬的照顧負擔。

蔡麗娟說，身心靈康復服務將提供免費線上及實體課程，包括瑜伽、有氧運動、舞蹈、園藝治療及音樂治療等，協助病友在康復過程中獲得身心支持；延伸心理諮商評估是在提供5次心理諮商服務後，若心理師評估病友仍有進一步需求，也會視個案狀況延長諮商。