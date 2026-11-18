財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會今舉辦「2026年品質認證授證典禮」，表彰通過品質認證的醫療機構與團隊，全台有超過數百家診所，不過美容醫學品質認證僅14家獲獎。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，去年修「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，已在醫師資格上加嚴，因此目前品質認證仍是鼓勵性質。

醫策會自2009年起開始推展品質認證，至今已發展出19項疾病別認證、健康檢查品質認證、2類美容醫學品質認證以及診所細胞治療品質認證，今舉行頒獎典禮獲疾病照護品質認證共117名、健康檢查品質認證10名、1名、診所美容醫學品質認證14名、診所細胞治療品質認證、卓越機構美容醫學品質認證、品質認證優秀論文發表獎勵各1名。

不過去年爆發多起醫美醫療安全事件，今年更有醫美診所偷拍案連環爆，通過認證的團隊仍低。劉玉菁表示，醫美市場曾出現不少亂象，為維護醫療品質及病人安全，因此透過修正特管辦法，針對醫美相關醫療行為進行分級管理，依風險程度區分特定美容醫學處置、美容醫學手術及特定美容醫學手術。

劉玉菁說，特管辦法所訂定的醫師資格及執行業務項目，在法規訂定上已經有基本門檻規範，可以保障民眾就醫安全，至於品質認證仍是鼓勵診所參與，非強制性質。

醫策會自2013年起推動美容醫學品質認證，至今發展出「卓越機構美容醫學品質認證」以及衛福部共同辦理的「診所美容醫學品質認證」。認證制度重視醫療機構專業人員資格、環境設備、醫療作業流程、麻醉安全及緊急應變等管理措施。

透過參與認證，促進機構自我提升與品質把關。醫策會提醒民眾，選擇美容醫學服務時，不應僅以行銷宣傳及價格作為判斷依據，更應充分瞭解執行醫師資格、療程風險及術後照護安排，透過完整資訊與專業諮詢，做出符合自身需求的醫療選擇。

另因應國人疾病照護需求及臨床醫療發展，醫策會新增肺癌、結直腸癌及新生兒呼吸窘迫症候群三項疾病別認證，並將原有的腎臟病照護品質認證細分為急性腎臟病及慢性腎臟病，以回應不同疾病的特性與臨床照護需求。

醫策會董事長張上淳董表示，醫策會持續鼓勵各機構提升醫療品質，展望未來，醫策會將持續呼應國家醫療政策及健康照護需求，逐步拓展癌症、兒童照護及精神照護等疾病別認證，並深化品質指標整合、同儕值參考等機制，協助醫療機構運用客觀數據檢視照護成效，促進標竿學習與品質改善。