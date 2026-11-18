本報獨家報導，健保署長陳亮妤使用公帑聘請御用化妝師，目前衛福部政風處正進行調查。對此，衛福部長石崇良說，上月確實有接到匿名檢舉，目前按照程序，由相關單位正在瞭解調查，秉公處理後，如果有什麼樣的進度再跟大家報告。

至於，外界詢問，像是化妝師這樣的情形，衛福部有沒有相關規範應該要遵守？石崇良說，公務人員所有規範、預算使用等都有一定的規定，就按照程序來進行。至於，有無預計調查何時出爐？石說，一切就按照程式來進行。

政風調查有沒有規定一定調查時間？石崇良說，因為該檢舉函沒有這個具名，衛福部十分重視，所以才會後續的程序，因為每個案件的資訊、複雜程度不一樣，所以沒有統一的要求，就是查到哪裡，就處理到哪裡。