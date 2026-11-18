由文化內容策進院主辦的「ESG for Culture影響力獎」今年邁入第二屆，旨在鼓勵企業結合自身資源與文化內容產業跨域合作，從資金支持、技術協作、商業共創到策略投資，創造文化影響力與企業商業價值。2026「ESG for Culture影響力獎」頒獎典禮今日（18日）於松山文創園區舉辦，聯合數位文創憑藉長期投入臺灣劇場內容投資與市場發展，榮獲「文化策略投資獎」，肯定企業以實質投資及跨域資源整合，支持文化創作、促進產業發展的具體成果。

長期投入劇場內容投資 累計金額突破2億元

聯合數位文創持續深耕國內表演藝術產業，推動「劇場內容投資與市場發展計畫」，投資作品涵蓋原創音樂劇、舞台劇、親子劇及IP改編等多元類型，114年度共支持8檔劇場作品，歷年累計投資金額突破新臺幣2億元。除了提供創作與製作所需資金，聯合數位文創亦整合udn售票網、聯合報系媒體曝光及品牌會員經營等資源，從宣傳推廣、售票通路到市場拓展，協助劇團降低創作初期風險、擴大作品觸及及觀眾族群，讓資金投資進一步轉化為實際的市場支持。

深耕在地劇場投資 整合跨域資源推動臺灣表演藝術永續發展

聯合數位文創董事長李彥甫表示，文化內容產業的永續發展，有賴企業與創作者建立長期且穩定的合作關係。此次獲獎不僅是對過往投入成果的肯定，也代表企業資源與文化創作跨域結合的正向價值。未來將持續深化與劇團及文化內容業者的合作，透過資金投資、媒體宣傳、通路整合及商業資源串聯，支持更多優質表演藝術作品，協助臺灣劇場產業拓展市場、提升營運韌性，共同打造更具規模與永續發展潛力的文化產業生態系。