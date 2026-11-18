由威剛科技、中華職棒共同出品，年度最熱血紀錄片《冠軍之路》榮獲文化內容策進院第二屆「ESG for Culture影響力獎」評選之文化影響力大獎及文化策略投資獎。威剛實踐科技業Innovate to Inspire精神，整合企業資源、在地IP與影視專業，完整記錄2024世界棒球12強賽奪冠歷程，保存跨世代的共同記憶。

威剛董事長陳立白表示，此次榮獲文策院文化影響力大獎，不僅肯定威剛長年支持在地體育及推動文化創意的努力，也開創運用企業資源促進紀錄片產業發展的成功案例，為大眾產出具備高度傳唱度的有形文化資產。期盼透過紀錄片《冠軍之路》的成功，發揮拋磚引玉的力量，鼓勵更多企業投入在地體育支持與文化創意產業，讓企業資源成為推動文化發展的重要力量，共同為社會留下具有時代價值的共同記憶。

《冠軍之路》透過鏡頭刻畫，將每位棒球選手的奮鬥故事與奪冠瞬間原汁原味呈現，展現運動競技背後的人文深度與情感力量。由威剛董事長陳立白及中華職業棒球大聯盟（CPBL）共同出品，導演龍男・以撒克・凡亞思率領製作團隊，橫跨臺灣、日本、美國三地拍攝，製作團隊為完整呈現賽事幕後的真實故事與關鍵歷程，全片共深入訪談近70位受訪者，涵蓋球員、教練團、情蒐小組、啦啦隊等多元視角；更在短短一個月內，密集完成37位球員與教練的深度專訪，透過第一手珍貴紀錄，細膩還原賽場內外不為人知的心路歷程與動人故事，累積超過300小時的影像素材。

紀錄片於2026年1月1日上映即獲得熱烈反響，獲得賴清德總統、蕭美琴副總統公開支持，以及企業、學術機構響應包場，累計票房突破9720萬元，榮登紀錄片影史排行第二名，不僅締造亮眼的票房佳績，更展現作品深植人心的情感共鳴與影響力。此外，電影熱潮持續延燒至出版市場，聯名電影書《冠軍之路：2024世界棒球12強賽感動全紀錄》銷售突破萬本，將銀幕上的感動延伸，成功擴大作品的文化影響力與市場價值。