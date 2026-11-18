一名6歲男童Yoyo在一歲多時，媽媽意外發現他的左眼球不斷震動，甚至像心臟跳動般異常突出，就醫檢查才發現罹患罕見的「叢狀神經纖維瘤」，腫瘤不僅影響外觀，更可能危及視力。所幸及早接受口服標靶藥物治療，經過4至5年持續用藥，腫瘤逐漸縮小，眼球異常震動症狀也獲得改善。

台北醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主治醫師劉彥麟表示，叢狀神經纖維瘤是第一型神經纖維瘤（NF1）常見的疾病表現，發生率約為三千分之一。這類腫瘤雖多屬良性，卻會像樹根般沿著神經及周邊組織生長、纏繞，可能造成外觀變形、慢性疼痛、肢體活動障礙，甚至壓迫重要器官，嚴重影響生活品質。

劉彥麟指出，過去主要依靠手術切除，但腫瘤常與血管、神經緊密相連，超過半數患者難以單靠手術有效改善，近年口服標靶MEK抑制劑問世，為無法手術的病童帶來新的治療選擇。根據台灣49名接受口服標靶治療的兒童病友資料，追蹤約半年至三年多，約九成患者的腫瘤維持穩定或縮小，其中約半數達到臨床定義的腫瘤縮小反應。

另一名男童卡比，一歲半時出現疑似癲癇症狀，身上也有多處咖啡牛奶斑，經檢查發現與NF1有關。由於合併腦血管異常，陸續出現神經系統異常、癲癇及腦血管問題，年幼時便接受腦部手術，術後甚至一度臥床。後來更發現右大腿長出約5公分的叢狀神經纖維瘤，不僅雙腿粗細明顯不同，走路也不太穩定，所幸經持續治療，癲癇問題逐漸穩定，現年國小四年級。

「卡比爸爸」身為外科醫師，坦言即使具備醫學專業，面對兒子難以根治的疾病，仍充滿無力感與焦慮。以自己的外科經驗判斷，腫瘤不僅難以完整切除，手術還可能傷及周邊神經，造成永久性功能損傷。「這是會跟著孩子一輩子的疾病。」他說，最令人煎熬的是不知道腫瘤何時會繼續長大，是否逐漸影響行走能力，甚至讓孩子失去活動自由。

所幸在醫療團隊評估下，兒子有機會接受口服標靶藥物治療。卡比爸爸表示，行醫十多年，見證許多癌症新藥問世，但罕見疾病患者人數少，過去對於國內能否取得相關新藥不敢抱太大期待。當主治醫師告知已有治療選項時，全家既驚訝又感激。

目前口服標靶藥物治療一年多，定期影像追蹤顯示，右腿腫瘤大小維持穩定，未再明顯擴大，行走及活動功能也保持良好。卡比爸爸觀察，孩子部分皮膚表淺小腫瘤亦有縮小情形，但仍須持續追蹤，評估長期療效。

台灣小兒神經醫學會理事長陳錫洲表示，叢狀神經纖維瘤需要長期追蹤，即使腫瘤縮小也不能掉以輕心。部分患者停藥後可能再次出現腫瘤增長，不宜自行停藥，應由醫師評估治療反應與用藥情形。尤其，叢狀神經纖維瘤仍有惡性轉變風險，可能發展為惡性周邊神經鞘瘤，成年後仍須定期追蹤。

台灣神經纖維瘤協會秘書長方妙如表示，癌症新藥基金讓更多病童獲得治療機會，也減輕家庭經濟負擔，至今已嘉惠超過70位病友。醫界與病友團體期盼，未來暫時性支付專款屆期後，能順利銜接常規健保給付，避免病童因給付中斷而失去穩定治療的機會。