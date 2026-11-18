嘉義市長選戰倒數，藍白共推的市長候選人張啓楷爆遭民眾檢舉，於4月19日跑行程期間，在嘉義市西區經國新城附近，竟在路邊人行道旁對著灌木叢小解，相關監視器畫面曝光後引發議論。張啓楷今天中午以錄影的方式公開道歉，坦承行為不當，向社會大眾鞠躬致歉，願意虛心檢討。

衛福部長石崇良今參與公開活動時，被問及候選人內急於路邊小解一事。他說，最好應有事前的規畫，如他在戶外參加活動時，當有內急都會到加油站，「我都是這樣做」，因為加油站都有廁所，或是可以借用7-ELEVEN便利超商的洗手間，和店員說一聲，應該都可以使用，甚至台灣民眾都很善良、會互相幫忙，也可以借用一下廁所。

石崇良說，有生理需求（上廁所）時，有時候真的會忍不住，也可能出現不得已的情形，希望大家不用過度放大，可以依據相關經驗，以後尋找妥適的方法解決生理需求。

由於，張啓楷在路邊人行道旁對著灌木叢小解，恐面臨環保局開罰。嘉義市環保局表示，依廢棄物清理法規定，民眾在道路、巷弄及其他公共場所隨地便溺違法，可處1200至6000元罰鍰。將依行政程序通知張啓楷到案陳述意見，再依調查結果及相關法令辦理後續裁處。