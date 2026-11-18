去年9月10日，健保署署長陳亮妤接任健保署長一職，本報今接獲民眾爆料，她接任健保署長後，疑以「媒體宣傳費」預算，聘用個人化妝造型師，當她出席各公開活動時，都能見到妝造師「隨身服務」，此舉引發署內同仁不滿，並向衛福部政風處檢舉。

對此，衛福部政風處人員證實，接獲民眾檢舉陳亮妤以媒宣費聘用化妝師一事，目前成案調查中，惟成案不代表官員涉嫌不法，調查結果亦可能為發現並無不法的「澄清」，待完整調查結案後，如檢舉民眾有留下聯繫方式，會將結果回覆民眾知悉。陳亮妤回應，她不清楚內容，一向秉持公私分明、合法合規的自我要求，如果有調查就全力配合。

爆料人出具檢舉信函，內容顯示，其友人任職健保署某分區業務組，向其轉述健保署署內舉辦活動時，經常需等待陳亮妤完成妝髮造型，且有疑為妝造師或新娘秘書者隨身服務，且經費來自媒體宣導費，並非陳亮妤自行負擔。

其信函直言「每次看到我們家的陳署長濃妝艷抹，心裡就很氣，這些錢來自於媒體宣導費，任何場合只要看到美美的署長或照片都是我們稅的錢，錢真的可以這樣花嗎？難怪藍白（指國民黨、民眾黨）要砍宣導費。」

爆料人表示，從未聽說政府的預算可編列化妝費，若為了拍攝政策宣傳影片，因而編列化妝費還說得過去，但據轉述，陳亮妤日前與賴清德總統同台場合，「也是濃妝艷抹、也做造型」，這並非是為了拍攝影片。他認為，政府經費不該如此運用，此舉已遊走邊緣。為此，匿名向衛福部政風處檢舉，盼該單位嚴肅面對。

爆料人指出，除出席活動外，如有媒體至健保署採訪陳亮妤，妝造師也會至署內協助其梳化，由健保署位於信義路上的署本部信義大樓，自一樓鄰近廁所處側邊，搭乘電梯至17樓，每次停留時間約1小時，且次數高達10多次，健保署同仁在署長室外面都聽得到吹風機使用聲音。另有匿名人士表示，陳亮妤至行政院與政院高層會面前，也會先行梳化。