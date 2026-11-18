基隆長庚紀念醫院今辦宣導活動，主題是以「防疫一體，共同行動：立即預防抗藥性」，透過藥師衛教、互動問答及主題海報展覽，向民眾傳遞正確使用抗生素觀念，避免陷入「抗生素六大迷思」，危害健康。

基隆長庚說，感冒吃抗生素好得比較快、症狀好了就能停藥，都是大眾對抗生素常有的迷思。響應2026年世界抗生素周，院方今天起至24日舉辦系列宣導活動，呼籲全民共同參與抗藥性防治。

基隆市衛生局長張賢政和疾管科、衛生所同仁參與活動，展現公私部門攜手推動抗藥性防治的決心。

活動現場由藥師向民眾說明抗生素正確使用觀念，包括遵照醫囑服藥、不自行停藥、不任意要求使用抗生素，以及抗生素無法治療病毒性感染等重要知識，並透過電子看板互動問答及有獎徵答，讓民眾在輕鬆的氛圍中認識抗生素與抗藥性。院內大廳同步展出主題海報，傳遞抗藥性防治資訊。

基隆長庚指出，人類、動物、植物與環境健康彼此相互依存，抗藥性並非單一醫療領域的問題。人類與動物不當使用抗微生物藥物，可能增加抗藥性微生物產生及傳播的風險，並透過環境與食物鏈影響整體健康，因此需要醫療、政府、農業及環境相關單位共同合作，才能有效減緩抗藥性發生與擴散。

院方表示，基隆長庚醫院持續推動抗生素管理及合理使用，透過跨專業團隊合作，落實抗生素使用監測與管理，提升臨床用藥品質，同時藉由衛教宣導將正確用藥觀念傳遞給醫療人員及社會大眾。

院方提醒民眾，抗生素是治療細菌感染的重要醫療資源，不當使用可能加速抗藥性產生，使感染治療更加困難。呼籲民眾不自行購買、不任意要求、不擅自停藥，務必要遵照醫療專業人員指示，正確使用抗生素，共同守護人類、動物、植物與環境健康，為下一代保留有效的治療選擇。

基隆長庚紀念醫院今辦宣導活動，主題是以「防疫一體，共同行動：立即預防抗藥性」，透過藥師衛教、互動問答及主題海報展覽，向民眾傳遞正確使用抗生素觀念。圖／基隆長庚提供