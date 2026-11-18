從電鍋取出剛蒸好的熱湯或料理時，不少人會使用不鏽鋼防燙夾，避免直接碰觸高溫碗盤，但看似方便的工具，卻讓部分民眾用得膽戰心驚。有網友近日發文分享，自己始終無法放心使用這款廚房用品，貼文吸引超過281萬次瀏覽，網友紛紛透露，使用時不必刻意握緊，只要掌握提起的位置，就能讓夾具自然收緊。

原PO在Threads上發文表示：「我永遠沒辦法相信這個東西」，並附上不鏽鋼防燙夾的照片。簡短一句話勾起許多人的使用經驗，有人坦言「我也超怕」、「每次都很緊張」，還有人形容「多少美食一秒變劣食」，擔心一個不小心就讓整碗料理翻倒。

面對防燙夾容易讓人缺乏安全感的問題，有網友建議，使用時可以同時拿兩支夾具，從容器兩側施力，減少單邊夾取造成的不穩定感。也有人認為，夾具接觸碗盤的位置若有矽膠材質，使用起來會比較安心。

至於防燙夾該如何操作，相關討論中有網友分享，應先讓夾具下端確實扣住容器底部，再從上方提握處向上施力，利用夾具本身的結構帶動下端收緊。操作時不必將手指伸進夾具中間的孔洞，也無須一直用力捏住夾具，關鍵在於確認夾取位置是否正確。

這項技巧讓不少原本對防燙夾感到不安的民眾重新認識它的使用方式。不過，實際夾取熱湯或較重的容器時，仍應確認夾具尺寸、接觸位置及承重能力，避免因碗盤滑落而燙傷。若無法穩定固定容器，也可改用隔熱手套或其他適合的工具取出料理。