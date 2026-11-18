癌症患者為維持體力完成治療，需要更精準的營養補充。義大癌治療醫院腫瘤科主治醫師謝孟哲指出，很多患者只著重治療，卻忽略營養補充，造成營養不良、體重下降，即使有好的藥物，卻沒有本錢完成治療，非常可惜，癌友可以透過飲食降低身體發炎反應，恢復食欲，才有助於治療。

謝孟哲說，臨床上遇到病人都只著重在抗癌藥物、治療成效，卻很少人會主動詢問怎麼補充營養。然而，維持營養其實是完成療程的重要因素，有約2成癌症患者的死因不是癌症本身，而是因為營養不良和併發症，包括沒食慾、腸阻塞等。

謝孟哲指出，癌症患者可能因為全身發炎，長期處於吃不下、精神不濟、全身無力等狀況，一般人可以想像如同每天都得A流，長期下來就容易產生營養不良、體重下降等惡病質狀況。

因此若能透過抗發炎飲食，如魚油中的Omega-3脂肪酸，能減輕發炎反應，降低這些症狀，患者才有體力好好配合治療，避免原本需要3個月或半年的療程，才做了2個月就放棄，也能改善療效與預後。

營養師呂孟凡指出，「一般營養」主要著重正常人日常營養攝取，而「精準營養」則是針對病人特定疾病或特殊營養需求設計，進行更具目的性的營養攝取。若患者想要購買營養補充品，建議都要先詢問營養師，像是糖尿病患者需要低糖配方、腎臟病患者需要低蛋白配方。

謝孟哲表示，不論是補充一般營養品還是特殊疾病配方食品，患者務必時時留意體重與肌肉量變化，透過營養評估及適當的營養介入，再搭配醫療團隊的整體照護監督，是有效恢復健康的關鍵，尤其對於高齡者、慢性病患者、術後及癌症病人而言，單純依照一般飲食習慣補充營養，不一定能完全符合身體需求，千萬不要等到日漸消瘦才開始補充營養。

宣導大使謝祖武表示，營養品不是光吃就有效，而是要了解哪些成分具有效果、是自己需要的。營養品也不是所有營養來源，平時還是要有均衡飲食、運動習慣，才是維持健康的方法。