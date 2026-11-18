近日嘉義市長候選人張啓楷被拍到在路邊小便，引發討論。醫師指出，泌尿生殖道周邊可能存在大腸桿菌、革蘭氏陰性腸內菌及厭氧菌等細菌，若未清潔雙手就跟別人握手，細菌可能轉移到他人手上，對方若又不自覺揉眼睛、摸鼻子，便可能讓病菌進入體內，引發結膜炎。

中國醫感染管制中心副院長黃高彬表示，泌尿道感染最常見的細菌之一就是大腸桿菌、革蘭氏陰性腸內菌及厭氧菌。由於泌尿生殖道開口與外界相通，且男性生殖器與肛門距離近，日常穿著褲子活動時，可能因摩擦及接觸造成細菌汙染。

黃高彬指出，男性小便時通常需要用手接觸生殖器，排尿後若沒有洗手，手部就可能沾染相關細菌；相較之下，女性排尿時通常不需要直接以手握住生殖器，因此男性如廁後更應注意手部清潔。

黃高彬說，這些細菌主要透過接觸傳播，假設一名男性如廁後沒有洗手，接著與他人握手，細菌就可能轉移到對方手上。若對方接著揉眼睛、摸鼻子，或將手接觸口鼻黏膜，就可能讓細菌進入身體，增加細菌性結膜炎。

黃高彬也提醒，過去民眾常聽到「飯前便後要洗手」，但手部清潔不應只侷限於如廁後及用餐前，日常生活中只要有可能接觸污染物，都應注意清潔，無論是在進食前後、如廁前後及接觸身體部位後，都應養成洗手習慣，避免細菌透過雙手在不同物品及人體之間傳播。