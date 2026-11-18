全台社區藥局近期頻傳歇業，引發「藥局倒閉潮」疑慮，但從統計數據來看，藥局總數有小幅增加。台灣社區藥學會副秘書長蕭力禓指出，國內藥局從過去逐年成長，轉為近年開業與歇業家數相近的持平狀態。其中，處方箋調劑量較少的小型藥局，面臨較大的經營壓力，歇業風險也相對較高。

根據健保署統計，全國藥局總數從2016年的7907家，增加至2025年的9053家，十年間成長約14%；健保特約藥局也從6107家增至7729家，成長約27%，特約率由77%提高至85%。顯示整體藥局服務量能持續擴充，但藥局數量增加，並不代表每一家藥局都能穩定經營。

蕭力禓表示，過去社區藥局每年新開業家數通常高於歇業家數，整體數量逐年成長，但近年受到疫情紅利消退、市場競爭等因素影響，新增藥局與歇業藥局數量逐漸接近，整體成長明顯趨緩。

根據「台灣社區藥局分布與增減」統計資料，2005年至2025年間，全台藥局數量整體呈現成長趨勢，但近年增幅明顯趨緩。去年新開業401家、歇業321家，開業、歇業相抵增加80家，而從2021年到2024年，每年淨增加都有200家以上，去年僅有80家，為近五年最少，兩項數字因統計口徑不同而有所差異。

而根據健保署統計顯示，113年至114年間新開業的藥局，已有26.6%歇業；若以110年至114年間開業藥局觀察，平均歇業率約為一成。尤其新設藥局必須面對租金、人事、藥品庫存及市場競爭等壓力，能否建立穩定客源，成為經營關鍵。

從區域分布觀察，各縣市藥局數量變化呈現明顯差異。新北市去年底有1484家藥局，較前一年增加15家，增幅居全台之冠；台中市增加13家、彰化縣增加9家，台南市及新竹縣各增加5家。相較之下，台北市減少6家，雲林縣減少4家，屏東縣減少3家，顯示部分地區藥局市場已出現調整。

蕭力禓分析，從相關統計觀察，處方箋調劑量較少的藥局，歇業比例相對較高，且不少屬於真正退出市場。反觀處方箋量較大的藥局，即使辦理歇業，也可能由其他藥師接手，在相同地點重新開業，實際上只是更換負責人，並非藥局服務據點消失。

蕭力禓指出，處方箋量較少的獨立藥局，由於營收來源有限，面對市場變動時，承擔風險的能力相對不足，一旦經營成本增加或收入減少，就可能面臨退場壓力。相較之下，處方箋量穩定的藥局，即使原經營者退休或轉換生涯規畫，仍有機會由其他藥師承接。

藥局經營者高齡退休，也是歇業的重要因素之一。蕭力禓以自身經驗為例，他是第二代藥師，父親已年近八十歲，若沒有下一代接手，原本經營的藥局也可能因退休而結束營業。目前國外社區藥局市場已出現連鎖化趨勢，台灣雖然仍以獨立藥局為重要組成，但連鎖藥局逐步進入市場，也可能對規模較小的藥局形成競爭壓力。