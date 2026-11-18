天氣逐漸轉涼，不少民眾喜歡吃熱呼呼的火鍋、喝熱湯暖身，但小心「趁熱吃」的習慣，恐怕會增加罹患食道癌的風險！醫師黃士維提醒，溫度超過65°C的熱飲已被國際癌症研究機構列為「可能對人類致癌」，尤其日常生活中常見的5種飲食習慣，更可能對食道造成傷害。

黃士維醫師在臉書粉專發文指出，天冷時，不少人習慣吃滾燙的食物、喝熱茶或熱咖啡，認為越燙越暖和，卻忽略高溫可能對食道造成的傷害。當食道黏膜反覆受到高溫刺激，容易造成損傷及慢性發炎，長期下來恐增加癌變風險，因此提醒民眾留意以下5種習慣。

1.食物一上桌就趁熱吃

剛煮好的食物溫度過高，容易反覆燙傷食道黏膜，若長期處於受傷、修復的循環，可能增加食道癌風險，建議稍微放涼再吃。

2.偏愛滾燙的熱茶、熱咖啡

不少人天冷時喜歡喝燙口的飲品，但高溫液體經過食道時，同樣可能傷害黏膜，建議等飲品降溫後再喝。

3.火鍋食材剛起鍋就入口

吃火鍋、麻辣鍋時，許多人習慣將剛從滾燙湯底撈起的食材直接送入口中，但此時食物溫度可能仍相當高，應先放涼至不燙口再吃。

4.用嘴吹一吹就認為不燙了

許多人習慣將熱食吹幾下就直接入口，卻不知道吹氣可能只讓食物表面稍微降溫，內部仍然滾燙，容易在不知不覺中造成燙傷。

5.同時有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣

除了高溫飲食，抽菸、喝酒及嚼檳榔也是食道癌的重要危險因子。若長期喜歡燙口食物，又有上述習慣，更應提高警覺。

黃士維提醒，食道癌早期症狀通常不明顯，等到出現吞嚥困難、進食疼痛等情況才就醫，病情可能已經進展。因此，民眾應養成食物放涼再吃的習慣，避免長期高溫刺激食道。若經常吃燙食，又出現吞嚥不順、進食卡卡等症狀，應儘速就醫檢查，以免延誤治療。

刊登於《International Journal of Cancer》的研究分析近98萬名成年人資料，發現與偏好溫飲者相比，習慣喝「非常熱」茶或咖啡的人，罹患食道鱗狀細胞癌的風險約為3.17倍；每天喝6杯以上熱茶或咖啡者，風險也相對較高。不過，研究屬於觀察性研究，無法直接證明因果關係。

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