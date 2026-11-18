叢狀神經纖維瘤造成疼痛與功能障礙影響病童日常生活，口服標靶藥物問世，成為癌症新藥基金首案獲挹注納健保給付，至今受惠逾70人，病團盼放寬18歲以上適用，提升新藥可近性。

衛生福利部中央健康保險署副署長張禹斌今天在記者會表示，只要是國際具治療潛力新藥，健保都會努力加速評估與給付。以叢狀神經纖維瘤口服標靶新藥為例，雖當時臨床試驗成效尚未有明確定論，經專家討論後，仍決定自114年起採暫時性支付。

張禹斌進一步說明，叢狀神經纖維瘤口服標靶新藥採暫時性支付期限為2年，讓病友及早有藥可用，後續將蒐集臨床數據，從藥物安全性、療效及財務影響等面向進行檢討，確認是否符合原先專家評估的預期效益。

腫瘤與神經緊密交纏，逾半數患者無法手術且易復發，口服標靶治療帶來新契機，穩定治療有助控制腫瘤。台灣小兒神經醫學會理事長陳錫洲說，新藥自去年2月納入暫時性支付，實際使用人數超過原先預估的50人額度，目前有70多名病友使用，甚至仍有病友等待治療。

陳錫洲表示，叢狀神經纖維瘤通常在兒童學齡階段生長速度較快，18歲後腫瘤生長速度可能趨緩，但既有症狀仍會持續，成年病友同樣有治療需求，盼透過健保及相關資源，讓更多有需要的病友獲得治療，也期待藥物能累積更多實際療效證據，作為未來擴大給付的參考。

「我們不是想要給健保署壓力，但這筆負擔是真真實實家庭的壓力。」陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻則表示，叢狀神經纖維瘤是一段跨越兒少到成年的長期照護旅程。癌症新藥基金為兒少病友開啟重要的治療機會。期待以這項成果為起點，放寬適用年齡條件，提升新藥可近性。

針對外界關注是否將給付年齡從18歲以下擴大，張禹斌說，適應症及年齡範圍的調整，仍須經專家會議討論，並考量安全性、療效及醫療科技評估（HTA）結果，同時審慎評估財務衝擊。健保資源有限，透過合理機制配置，兼顧病友治療權益與制度永續。

台北醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主治醫師劉彥麟說，叢狀神經纖維瘤如樹根般沿著神經及周邊組織生長、纏繞。由於腫瘤體積大且可能生長於全身各處，可能導致容貌受損、慢性疼痛、運動功能障礙、骨骼發育問題，甚至壓迫重要器官及神經，或引起其他併發症。

這讓許多患者與家庭長期承受身心與照護壓力，劉彥麟指出，分析台灣49名接受口服標靶治療兒童病人，追蹤約半年至3年多，約9成病友的腫瘤維持穩定或縮小，半數達到臨床定義腫瘤縮小反應；治療前有疼痛病友，多數疼痛感下降，部分病友運動功能、視力或聽力也獲得改善。