水庫光電板爭議，成為選戰攻防焦點。有立委今質詢指出，翡翠水庫堅持拒絕太陽光電，但烏山頭水庫卻鋪設達11.5公頃的光電板，距水庫僅200公尺的掩埋場舊址更遭偷埋重金屬黑泥，水庫管理上出現縣市的嚴重落差，呼籲重要水庫光電設置與周邊管制，應比照翡翠水庫的零風險原則。

立法院社福及衛環委員會今處理115年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案110案，並邀請環境部長列席報告業務概況，並備質詢。

立委王育敏質詢時說，翡翠水庫是民生水庫，攸關大台北地區的飲用水，因此台北市政府堅持零風險原則，全面拒絕設置太陽光電，民意也都支持不應該蓋光電板，然而烏山頭水庫的水面型光電板高達11.5公頃，距水庫僅200公尺的掩埋場舊址還遭偷埋重金屬黑泥，可見水庫管理上出現縣市的嚴重落差。

王育敏進一步表示，嘉義、台南之前遇到風災，導致光電板嚴重損毀，假如這樣的災難不是發生在滯洪池而是在水庫，真的能保證不會造成任何汙染？曾文水庫、仁義潭水庫過去也曾可能蓋光電，後來都被擋下來，如今還有選擇的時候，是否針對民生用水庫蓋光電應採最高標準？甚至可能連談都不必談？

根據現行「環境影響評估法」規定，設置水面型太陽光電系統，且設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或設置或累積設置面積5公頃以上須進行環評。

環境部長彭啓明表示，國際上有很多水庫設置太陽光電的案例，各國處理方式也都不同，環境部會持續觀察，不過目前沒有收到任何水庫光電的申請案，「環評法」修正後會愈來愈嚴格，承諾會以最高標準來把關。

立委陳菁徽質詢時說，假使未來有水庫的光電案通過環評，環境部長的立場是否仍支持水庫設置光電板？彭啓明回應，這不是支不支持的問題，而是專業問題，如果真的對環境、生態和健康造成問題，那就要處理。

立委洪孟楷提醒，相信95%以上的人都支持發展綠電，但反對的是在飲用水庫區蓋光電板。