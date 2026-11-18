由客委會、新竹縣政府、吳濁流文學獎基金會合作推出「吳濁流全集」共23冊、400萬字，今天舉行新書發表會。行政院長卓榮泰表示，這可說為客家文學補上一塊重要的拼圖。

卓榮泰致詞表示，吳濁流受過日本教育，也受過漢文教育，在台灣、日本、中國三地都有生活與社會經驗，使他對台灣人民在不同歷史時期遭遇的處境產生深刻的關懷。

卓榮泰提到，吳濁流是戒嚴時期少數公開寫出並討論「二二八事件」的作家，他的「亞細亞的孤兒」，前輩作家葉石濤更評為「完整寫出台灣在戰爭背景下的悲歡」。

此外，吳濁流創辦「台灣文藝」雜誌並設立文學獎，鼓勵一代又一代的青年勇敢前進，為台灣文學奠定雄厚基礎。卓榮泰說：「感謝吳濁流用他的一生示範了鐵血跟熱情，以文學為台灣留下歷史見證、建立台灣主體意識，也為台灣本土文學奠定雄厚根基。」

客委會主委古秀妃致詞表示，為保存及傳承客籍文學著作，客委會持續辦理客家文學巨擘全集編譯出版計畫，目前已完成「鍾理和全集」、「鍾肇政全集」、「李喬全集」、「詹冰全集」、「吳濁流全集」，後續並將推出「曾貴海全集」及「黃娟全集」。

新竹縣長楊文科致詞表示，吳濁流是跨語系與跨時代的見證，這次的全集分中、日文兩大部分，完整保存吳濁流從日治時期的日文寫作，到戰後克服語言轉換的中文創作，「讓我們看見一位文學家如何在艱困的時代中堅持書寫、守護尊嚴，並從中汲取面對未來的力量。」

吳濁流長孫女吳杏村致詞表示，小時候每當祖父辦的刊物出刊，家中小孩都會忙著裝訂、裝袋，當時年幼的她並不明白祖父在做什麼，也不知道那些油墨未乾的紙頁，是祖父頂著風雨也要前行的心血。

吳杏村表示，1976年祖父過世，父親吳萬鑫面對祖父留下的文學事業，內心十分惶恐，所幸作家鍾肇政伸出援手，給予承諾與鼓勵；面對主管機關要求必須正式成立財團法人基金會，父親並未向外求助，而是默默拿出自己的積蓄，一筆一筆滋養後輩創作者，讓這項文學獎延續近半世紀。