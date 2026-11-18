國內抗生素使用量不減反增，抗藥性問題持續受到關注。健保署長陳亮妤今參加台大「世界抗生素周」活動表示，為強化醫院抗生素管理、提升感染科醫師專業價值，健保署今年將相關獎勵經費由去年的2.25億元提高至3億元，明年也將持續投入3億元，參與醫院從去年的76家增加至今年144家。

陳亮妤指出，抗生素抗藥性已是全球重要公共衛生議題，如何讓醫師合理開立抗生素，避免不必要的使用，是健保署推動相關政策的重點。健保署與感染症及抗生素管理相關專業學會積極合作，建立醫院抗生素管理獎勵機制，希望透過專業指標與額外給付，鼓勵醫院落實感染管制及抗生素管理。

陳亮妤說，「抗微生物製劑管理及感染管制品質提升計畫」、「門診靜脈抗生素治療」不同於一般醫療服務的健保給付，而是額外提供的獎勵經費，概念類似論質計酬。醫院若能達成健保署與專業學會共同訂定的管理指標，即可獲得額外給付，藉此肯定感染科醫師在抗生素合理使用、感染控制及醫療品質提升方面的專業貢獻。

在政策推動成效方面，陳亮妤指出，健保署持續監測抗生素使用情形，包括每千人每日定義日劑量（DID），以及定義日劑量（DDD）等指標。目前觀察到部分高度管制抗生素的相關使用指標下降，顯示管理措施已有初步成果，但仍須持續追蹤，才能確認整體政策成效。

面對國內整體抗生素使用量未見下降，甚至呈現增加趨勢，陳亮妤表示，健保署一定會持續檢討。明年提高相關預算，就是希望醫療院所能依循專業建議，讓抗生素使用更趨合理，而非僅著眼於使用量的增減。未來也將進一步擴大至基層診所，透過數位化監測掌握抗生素使用情形。

陳亮妤強調，現行醫院抗生素管理計畫主要針對醫院，但基層診所同樣是抗生素使用的重要環節。為掌握更完整的用藥資訊，健保署今年另推動約1億元的雲端數位相關計畫，希望鼓勵基層醫療院所上傳用藥資料，逐步建立更完整的監測機制。

陳亮妤表示，未來將結合醫院端管理、基層用藥資料及抗藥性監測結果，持續檢視政策成效，並與專業學會合作調整管理措施。抗生素管理不只是控制用藥數量，更重要的是確保病人在真正需要時，能獲得適當治療，同時降低不合理用藥造成的抗藥性風險。