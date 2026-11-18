嘉義市長候選人張啓楷近日被拍到在路邊小便，引發外界熱議。林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜表示，男性隨年齡增長，罹患攝護腺肥大、膀胱過動症的機率增加，尤其60多歲男性，可能同時受到兩種疾病困擾，導致出現尿急、頻尿、憋不住尿等症狀，他提醒一天排尿超過8次，就建議就醫，了解是否有攝護腺肥大或泌尿相關疾病。

陳煜指出，攝護腺肥大常見症狀包括排尿速度變慢、解尿需要用力，以及尿液滴滴答答等，也可能出現尿急、頻尿及夜尿，部分患者會因為憋不住而漏尿。

陳煜說，部分患者因為擔心突然尿急，會養成預防性排尿習慣，上下車前一直找廁所、看到廁所就要解尿，久而久之反而可能形成惡性循環，讓頻尿更加明顯，也影響日常生活品質。

長時間憋尿也可能帶來健康風險。陳煜指出，若憋太久，膀胱會像氣球一樣撐大，這時候若突然解尿，膀胱表面血管可能破裂，造成血尿。憋尿也可能增加泌尿道感染風險，甚至使膀胱收縮功能變差。

陳煜建議，若每天排尿次數超過8次，已屬於較嚴重的頻尿情況，建議接受治療，目前藥物治療效果不錯，不必因為難以啟齒而拖延。

若是膀胱過動，除了藥物治療，有時醫師會讓建議患者練習憋尿，陳煜說，像是在追劇、專心做事的時候，刻意讓尿憋久一點，慢慢讓膀胱容量增加。但他提醒，不是所有人都適合這種方式，要經過醫師評估。

另外，陳煜也提醒，攝護腺癌有遺傳傾向，一般建議50至55歲以上男性可與醫師討論接受攝護腺特異抗原（PSA）檢查；若父親或叔叔等家族成員曾罹患攝護腺癌，則可提前至45歲開始評估，及早掌握攝護腺健康狀況。