台鐵說，今天上午11時58分，在內壢站發生1名民眾侵入路線感電，躺臥於站內路線上，即時起桃園=中壢間以西線單線雙向行車，上下行列車均有延誤。台鐵公司已成立二級應變小組、北區應變分組。受影響車站包含桃園、內壢、中壢。台鐵表示，預計恢復時間還在評估中。

根據台鐵官網，受到感電事故影響，多班列車延誤，包含2184嘉義至北湖區間車（目前停靠員林至大村）、3177銅鑼至潮州區間車（目前停靠台南至保安）、2174嘉義至瑞芳區間車（目前停靠后里至泰安）等，最長延誤時間約43分鐘。

台鐵指出，目前119消防隊、鐵路警察及本公司工務、電力單位前往現場處理中。該起事故造成西部幹線上下行列車均有延誤，建議民眾搭乘列車前，可利用台鐵官網、台鐵e訂通App或鄰近車站查詢相關列車資訊，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。

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