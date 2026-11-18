台南一名60歲男子因小腿紅腫、疼痛且持續發燒，就醫後原以為是一般蜂窩性組織炎，沒想到細菌培養竟反覆驗出具有高度抗藥性的綠膿桿菌，原使用的抗生素無法有效控制；經奇美醫療團隊依據細菌培養及藥物敏感性試驗調整用藥，改以「後線抗生素」治療，並密切監測腎功能，總算成功控制病情。

奇美醫院指出，抗藥性細菌已成全球公共衛生威脅，世界衛生組織（WHO）推估，若問題持續惡化，2050年每年恐有3900萬人死於抗藥性細菌感染相關事件，且每3秒恐1人死於抗藥性細菌感染；台灣醫療照護相關感染與抗藥性監測資料顯示，相較10年前，醫學中心及區域醫院多項抗藥性細菌比例持續攀升，部分增幅達2倍，增加臨床治療難度。

奇美醫院副院長暨感染管制中心主任湯宏仁說，為強化抗藥性防治，醫院導入人工智慧及智慧管理系統，自主開發「A+感管師智慧平台」，運用AI協助感染監測與病歷判讀，提升相關作業效率逾9成；另建置「A+抗生素管理臨床決策支持系統」，協助醫療人員掌握異常資訊及抗生素使用情形，及早介入管理。

奇美醫院說明，目前院內每月逾1500位住院病人透過「A+感管師智慧平台」進行感染監測與風險評估；另外，「A+抗生素管理臨床決策支持系統」平均每天協助約30例臨床個案進行抗生素處置與用藥決策，提升病人照護品質及抗生素管理成效。

湯宏仁提到，抗藥性防治不能等到感染發生才處理，必須從感染監測、預防到合理使用抗生素建立完整機制。奇美醫院即日起至20日也舉辦「One Health抗生素衛教巴士」展覽，以互動遊戲宣導正確用藥觀念，提醒民眾切勿自行購買、分享抗生素。

台南市衛生局副局長林碧芬則強調，抗藥性防治除醫療院所落實感染管制外，更需結合在地藥事及醫療資源，衛生局會與醫院及中央合作，串聯區域醫療資源，強化感染監測與防疫聯防。