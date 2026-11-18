搭乘長途班機前往歐美等地旅遊，回台灣後該如何調整時差，總是讓許多人感到相當困擾。不過，一名急診醫師近日就分享了自己的「超狠妙招」，透露自己清晨5點一下飛機，直接扛著行李進醫院上班，經過一整天忙碌的急診白班後，晚上回家瞬間秒睡，完美解決時差問題，幽默貼文讓大批網友全笑翻。

臉書粉專「超級白急診醫師」發文分享，自己先前曾感嘆隨著年紀漸長，出國後的時差越來越難調整。因此，這次他搭乘清晨5點抵達台灣的班機回國後，決定打破常規，不先回家補眠，而是直接拖著行李直奔醫院報到。

該名醫師笑稱，歷經星期一急診白天班病人的「一番摧殘」後，晚上回到家整個人徹底累趴，倒頭就一覺睡到隔天早上，完全沒感受到任何時差困擾，讓他直呼「時差？什麼時差？沒有什麼比下飛機直接上班，更有效的調時差方式了。」

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈共鳴，紛紛留言笑稱「這真的是最好的方式，不然很可能一個星期都調不好」、「出差回來直接上班喔？太狠了」、「說真的，到了這把年紀，不去上班給人家摧殘一下，晚上還真不好睡」、「恭喜找到解方」，也有不少民眾暖心提醒「醫師也要好好照顧自己的身體喔」。

除了醫師的超狠做法外，也可以透過「適時光照」（well-timed light exposure）來調整時差。神經科醫師果戈爾（Lynette Gogol）指出，睡前盡量不要接觸強光，或者使用治療燈箱，早上以1萬勒克斯強度照20到30分鐘的光線，有助於快轉生理時鐘。