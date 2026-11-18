「冠軍之路 HERO! HITO!」出品方威剛科技今天獲得ESG for Culture影響力獎最大獎，董事長陳立白說，2027年世界12強棒球賽若奪冠，樂意再拍續集。

ESG for Culture影響力獎由文化內容策進院主辦，聚焦企業與文化內容業者合作所創造的社會影響力及商業價值，共有21家企業獲獎，日前公布得獎名單涵蓋10項文化發展支持獎、8項核心技術應援獎、6項ESG商業拓展獎、4項文化策略投資獎得主。

文化影響力大獎則在今天頒獎典禮上揭曉，威剛科技因出品紀錄片「冠軍之路 HERO! HITO!」脫穎而出，此片回顧2024年世界12強棒球賽奪冠歷程，在上映首日即創下台灣紀錄片票房新高，也寫下台灣影史紀錄片票房第2名成績，足見其影響力。

中職會長蔡其昌透露，當時奪冠都還沒回台灣，陳立白電話就打到日本，說一定要拍片。從籌劃、拍攝到行銷，威剛科技都投入其中，絕非僅是出錢企業，像是電影上映後球迷朋友為了搶海報搶到翻臉，也是陳立白說「無限加印」來解決。

陳立白笑說，本來電影缺席金馬獎「有點遺憾」，但今天獲得文化影響力大獎給他們很大鼓勵。當時決定拍攝電影，是希望能讓大家再次體會2024年11月24日的晚上，大家群情激動，「終於12強我們拿下了世界冠軍，而且這個世界冠軍大概是遲來的冠軍，應該是台灣祖孫三代等很久的冠軍」。

陳立白表示，他也很幸運能找到好導演龍男．以撒克．凡亞思。明年世界12強棒球賽又要開始，他祝福中華隊能有好成績可以再次奪冠，若奪冠也樂意再找電影團隊拍續集，「第一集什麼都好，唯有小小遺憾是花絮，龍男導演誰都拍了就沒拍我。」

文化部今天聯合頒發第18屆文馨獎5件獲獎專案，表彰在文化平權實踐上深耕不輟，並擴大文化參與的個人、組織及團體。得獎單位包括台灣看見家鄉推廣教育協會、青少年表演藝術聯盟、財團法人中國信託商業銀行文教基金會、財團法人玉山文教基金會及財團法人台灣閱讀文化基金會。

獲獎團隊以多元方式拉近文化與大眾距離。如台灣看見家鄉推廣教育協會透過「看見家鄉計畫」，引導偏鄉及原住民族兒少運用影像與科技記錄家鄉故事；青少年表演藝術聯盟以「牽風箏的人」計畫，將戲劇教育帶入中介教育學校。

文化部長李遠表示，文化平權自去年納入文馨獎核心，不論是下鄉去表演、帶書給孩子看，都是在互動中建立文化平權的方式。此外，還有ESG for Culture影響力展會，精挑細選出20組文化業者商業提案，期盼吸引企業參考，更許願每組提案都能「全壘打」，獲得合作機會。

2026 ESG for Culture影響力展會即日起於松山文創園區5號倉庫舉行至明天。