營業用沙拉油供不應求情形延燒4個月，民進黨籍立委邱議瑩18日質詢時表示，經詢問中盤商進價，10月底1050元，現在已漲到1200元，經濟部如何解決價格飛漲的問題？經濟部表示，已在增產，11、12月的供應量是足夠的。

2026-11-18 10:22