聽新聞
0:00 / 0:00
疏運BTS、AAA散場人潮 台鐵活動期間每日加開5班區間車
韓國天團BTS高雄演唱會即將11月19、21、22日於高雄國家體育場（世運主場館）連唱3天，而2026 AAA亞洲明星盛典將於12月5日至6日在世運主場館舉行。考量散場人潮眾多，台鐵宣布，活動期間每日加開5班區間（快）車，並將2列區間車延長行駛至台南、嘉義。
BTS世界巡迴演唱會到高雄，將於11月19日、21日及22日在高雄世運主場館登場。高雄市警察局表示，世運大道將於19日上午9時至午夜12時，以及21日、22日上午8時至午夜12時實施交通管制，禁止車輛進入。
2026 AAA亞洲明星盛典（Asia Artist Awards）將於12月5日至6日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，2天皆於下午3時開始紅毯活動、5時舉行頒獎典禮。主持人包含TWICE子瑜、IVE張員瑛、池昌旭及ZEROBASEONE成韓彬，出席卡司集結CORTIS、RIIZE、TXT、ATEEZ、ITZY、NMIXX、告五人，以及金宣虎、邊佑錫、金秀賢等歌手與演員。
台鐵公司今天表示，為疏運11月19日、11月21、22日「BTS 2026高雄演唱會」及12月5、6日「AAA頒獎典禮」散場人潮，活動期間每日加開5列區間（快）車，並將2列區間車延長行駛至台南、嘉義，歡迎旅客多加利用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。