今年55歲的陳靜惠，因為狗狗一直聞她的右胸，2012年檢查發現三陰性乳癌，當時媽媽才剛過世，身心都面臨折磨，切除右乳後還苦中作樂說自己是「少奶奶」。如今她建立自己的手工皂工作室，希望陪伴病友度過辛苦的治療，獲選台灣癌症基金會2026年十大抗癌鬥士。

陳靜惠的姐姐被乳癌奪走生命，因此她多年來都定期接受乳癌超音波檢查。曾經右乳出現分泌物，醫師說是常見的囊腫，但神奇的是，她的狗狗有一天突然一直聞她右胸的同個位置，她手一摸才發現竟有一顆硬塊。

陳靜惠說，她原本患有恐慌、強迫、憂鬱症狀，一度足不出戶，在母親陪伴下慢慢找回生活動力。罹患淋巴癌的母親因肺炎住院期間，陳靜惠因為硬塊做了健康檢查，母親病逝後兩周，她確診三陰性乳癌，看到報告那一刻，她腦中一片空白，問上帝：「神啊，祢夠了吧！」

陳靜惠說，她同時承受失去母親的痛和癌症治療的痛，但還是苦中作樂，接受右乳切除手術後，她笑稱：「我現在也是少奶奶了！」因為化療大量掉髮時，她也曾哭泣，後來常常戴不同假髮像是千變女郎。傷心時，她抱著母親用過的枕頭流淚，靠著對媽媽的承諾和信仰的力量，努力撐過8次化療。

然而，治療後並沒有一帆風順，陳靜惠再次陷入焦慮，到療養院接受3個月治療，但這次她學會求助，在教會跟家人的陪伴下慢慢調整生活步調。

陳靜惠提到，她曾和同樣罹患乳癌的年輕鄰居守望相助，在她身體虛弱時幫她接送孩子、教外籍看護準備適合餐食，但後來鄰居還是離開了，留下還在讀幼稚園的孩子。陳靜惠說，她深刻感受到，癌症影響的不只是一個人的健康，也改變整個家庭的命運。

陳靜惠在抗癌期間接觸手工皂，從自學開始，最後取得手工皂師資資格，成立工作室，「做皂的時候，可以暫時忘記自己是病人。」她更用肥皂當成話題，問問病友喜歡什麼味道，了解和陪伴他們度過治療期。她說，從原本害怕出門到營自己的小事業，她開始相信，癌症只是她人生的一部分，而不是全部。