根據衛福部統計，去年自殺已是青少年第二大死因，僅次於事故傷害，為了讓更多成年人具備辨識青少年心理健康問題及初步提供支持的能力，華人心理治療研究發展基金會啟動「關懷青少年心理健康急救課程」，並於今「世界心理健康急救日」宣布2027年起正式開課，將心理健康急救關懷對象從成年人進一步延伸至12至18歲的青少年。

根據衛福部統計，台灣15至24歲青少年粗死亡率從2015年的每10萬人5.9人，上升至2025年的10.8人；14歲以下自殺通報人次也增加，從2015年的每10萬人0.2人，上升至2025年的0.9人。

台大精神醫學部主治醫師丘彥南指出，自殺已是青少年第二大死因，校園的自傷通報也持續增加，青少年面對社會快速變遷、網路社群和多元文化興起，雖然接受多元教育可呈現多元能力，但也帶來更大競爭壓力，加上疫情衝擊生活和人際互動，種種劇烈變化都可能讓青少年產生適應困難。

丘彥南說，青少年是自主意識萌芽的階段，由於缺乏經驗，自然會呈現「眼高手低」現象，容易與成人的期待產生落差，落差愈大則衝突和焦慮愈嚴重。他提醒，這時候的青少年即便是做了錯誤的決策，都需要真誠的尊重，如此才能拉近距離，真正幫助他們。

台大公衛學院教授張書森2021年的調查指出，台灣、澳洲、日本、南韓、新加坡及香港10至19歲青少年的自殺率，從2010年初期以來，已增加至原來的2倍，面對日益嚴峻的兒少心理健康挑戰，如何及早發現心理健康問題，並讓身邊的大人知道如何提供適當支持，成為重要課題。

「關懷青少年心理健康急救課程」訓練的對象是經常接觸青少年的成年人，包括家長、學校老師、社福機構工作人員，及其他青少年工作者。

課程共14小時內容涵蓋青少年發展與常見的心理健康問題，包括憂鬱、焦慮、飲食障礙症、物質使用及自殺、自傷風險等，並透過情境演練與案例討論，讓學員學習如何在危機及非危機情境中提供適當協助。

衛福部心健司長陳柏熹表示，推動心理健康急救是「全民心理健康韌性計畫」的重要工作之一，期透過心理健康急救相關培訓，提升全民心理健康識能，及對心理健康問題的早期辨識與適切回應能力，並在有需要時協助連結專業資源。家庭、校園及社區中與青少年密切互動的成人，都是支持網絡的重要一環。

華人心理治療研究發展基金會董事長王浩威說，將持續推動關懷青少年心理健康急救課程進入校園及社區，讓更多經常接觸青少年的大人具備基本的關懷與支持能力，已爭取到保瑞基金會贊助，將支持華心開辦5場免費課程；台北美國學校也計畫培訓200名心理健康急救員，展現校園對青少年心理健康議題的重視。

華人心理治療研究發展基金會預計於2027年培訓800名關懷青少年心理健康急救員，連同原有的標準版課程（成人協助成人），估計明年的心理健康急救員總人數可望突破6000人。

華心提醒心理健康五步驟：

「傾」接觸及評估當事人的情況，觀察是否有自我傷害或傷害他人的危機 「聽」不帶批判地聆聽，仔細聆聽當事人的感受。 「給」給予當事人情感與實質的支持，給予資訊及好轉的希望。 「鼓」鼓勵當事人尋求適當的專業協助。 「勵」鼓勵當事人尋求其他支持，包含身邊親友的支持或採取有幫助的自助策略等。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980